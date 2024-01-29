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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Испанский визовый центр может возобновить работу в Ростове

Испанский визовый центр может возобновить работу в Ростове

29 января 2024, 11:40
Фото: Pxhere
Испанский визовый центр может возобновить работу в Ростове
В этом году в Ростове снова может заработать испанский визовый центр, об этом ТАСС рассказала помощник почётного консула страны Ирина Бандурина.

Полгода назад в Ростове по «техническим причинам» закрылся испанский визовый центр. Учреждение перестало работать и в некоторых других городах.

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В испанском консульстве рассказали, что получают много вопросов от россиян, связанных с визами, а потому встал вопрос возобновления работы центров. Есть вероятность, что визовый центр в Ростове в этом году сможет снова заработать.

Напомним, визовый центр располагался в Ростове на улице Обороны, 42а. Сейчас получить испанскую визу можно в Москве, Питере, Самаре, Екатеринбурге и некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области госпошлины за выдачу загранпаспорта вырастут на 20%.

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