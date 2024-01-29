Испанский визовый центр может возобновить работу в Ростове

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Полгода назад в Ростове по «техническим причинам» закрылся испанский визовый центр. Учреждение перестало работать и в некоторых других городах.
В испанском консульстве рассказали, что получают много вопросов от россиян, связанных с визами, а потому встал вопрос возобновления работы центров. Есть вероятность, что визовый центр в Ростове в этом году сможет снова заработать.
Напомним, визовый центр располагался в Ростове на улице Обороны, 42а. Сейчас получить испанскую визу можно в Москве, Питере, Самаре, Екатеринбурге и некоторых других городах.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области госпошлины за выдачу загранпаспорта вырастут на 20%.