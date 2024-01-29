Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Он рассказал, что в некоторых территориях подрядчики только начинают заниматься ремонтом. По его словам, неприемлемо так подходить к этой работе, так как количество дефектов будет только увеличиваться.
«Водители столкнутся с крайне негативными последствиями вашей нерасторопности. Нужно ускоряться», — заявил министр.
Эта информация прозвучала в областном правительстве. Во время встречи стало известно, что в Кагальницком районе повреждено 1,5 тысячи квадратных метров дорог, но с начала года восстановили только 280. Кроме того, низкие темпы работ оказались в Волгодонске.
Проблемы также есть в Шахтах, Новошахтинске и Батайске.
Добавим, что на проблемы с дорогами жалуются и жители других территорий. Так, в Ростове-на-Дону асфальт растаял вместе со снегом.