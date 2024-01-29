Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области

Эта информация прозвучала в областном правительстве. Во время встречи стало известно, что в Кагальницком районе повреждено 1,5 тысячи квадратных метров дорог, но с начала года восстановили только 280. Кроме того, низкие темпы работ оказались в Волгодонске.