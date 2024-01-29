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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области

Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области

29 января 2024, 15:05
Фото: donland.ru
Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области
В Ростовской области сложились крайне низкие темпы устранения ям на дорогах, сообщил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев.

Он рассказал, что в некоторых территориях подрядчики только начинают заниматься ремонтом. По его словам, неприемлемо так подходить к этой работе, так как количество дефектов будет только увеличиваться.

«Водители столкнутся с крайне негативными последствиями вашей нерасторопности. Нужно ускоряться», — заявил министр.

На ремонт дорог в Ростовской области потратят больше 40 млрд рублей
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Во время встречи стало известно, что в Кагальницком районе повреждено 1,5 тысячи квадратных метров дорог, но с начала года восстановили только 280.Во время встречи стало известно, что в Кагальницком районе повреждено 1,5 тысячи квадратных метров дорог, но с начала года восстановили только 280.
Во время встречи стало известно, что в Кагальницком районе повреждено 1,5 тысячи квадратных метров дорог, но с начала года восстановили только 280.
Фото: donland.ru

Эта информация прозвучала в областном правительстве. Во время встречи стало известно, что в Кагальницком районе повреждено 1,5 тысячи квадратных метров дорог, но с начала года восстановили только 280. Кроме того, низкие темпы работ оказались в Волгодонске.

Проблемы также есть в Шахтах, Новошахтинске и Батайске.

Добавим, что на проблемы с дорогами жалуются и жители других территорий. Так, в Ростове-на-Дону асфальт растаял вместе со снегом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дороги#Дефекты#Происшествия#Раскритиковал#Темпы устранения ям
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