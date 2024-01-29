Мужчину в неадекватном состоянии вытащили из горящей квартиры в Ростове

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Утром 29 января пожар вспыхнул в 17-этажном доме на проспекте Ворошиловском, 60. Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Площадь возгорания составила лишь семь квадратных метров. Потушить его удалось меньше, чем за полчаса.
На месте происшествия нашли одного пострадавшего. Спасатели заявили, что он был в «неадекватном» состоянии. Его передали сотрудникам скорой помощи.
Отмечается, что в тушении участвовали 23 спасателя и семь единиц техники.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек.