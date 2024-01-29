Мужчину в неадекватном состоянии вытащили из горящей квартиры в Ростове

Утром 29 января пожар вспыхнул в 17-этажном доме на проспекте Ворошиловском, 60. Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Площадь возгорания составила лишь семь квадратных метров. Потушить его удалось меньше, чем за полчаса.