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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Мужчину в неадекватном состоянии спасли из пожара в центре Ростова

Мужчину в неадекватном состоянии вытащили из горящей квартиры в Ростове

29 января 2024, 09:30
Фото: МЧС по РО
Мужчину в неадекватном состоянии спасли из пожара в центре Ростова
На Ворошиловском в Ростове пожар вспыхнул в многоквартирном доме, рассказали в МЧС.

Утром 29 января пожар вспыхнул в 17-этажном доме на проспекте Ворошиловском, 60. Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Площадь возгорания составила лишь семь квадратных метров. Потушить его удалось меньше, чем за полчаса.

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На месте происшествия нашли одного пострадавшего. Спасатели заявили, что он был в «неадекватном» состоянии. Его передали сотрудникам скорой помощи.

Отмечается, что в тушении участвовали 23 спасателя и семь единиц техники.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в центре Ростова из горящей многоэтажки спасли более 20 человек.

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