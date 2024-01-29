rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

На Дону падают дроны, пока ростовчане пытаются уехать в Испанию

На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию

29 января 2024, 15:24
Фото: wikimedia.org
На Дону падают дроны, пока ростовчане пытаются уехать в Испанию
В Ростовской области загорелась школа и взорвался дрон в детском лагере, пока ростовчане ждут открытия визового центра Испании.

Земля королей

В понедельник, 29 января, стало известно, что в Ростове может вернуться к работе визовый центр Испании.

Напомним, визовый центр на улице Обороны, 42А в Ростове прекратил свою работу прошлой осенью «по техническим причина». Спустя полгода портал ТАСС со ссылкой на комментарий почетного консула Ирины Бандуриной рассказал, что визовый центр Испании может возобновить работу в 2024 году.

По словам консула, подобное решение связано с потоком вопросов от россиян, пытающихся получить визу для въезда на территорию королевства Испания. Сейчас для получения визы доступны только визовые центры Москвы, Питера, Самары, Екатеринбурга и еще некоторых крупных городов.

Огонь знаний

Еще одной важной новостью дня стал пожар в строящемся здании школы в Азове.

Представители ГУ МЧС по Ростовской области объявили, что 20 января на улице Московской, 304 на стройке произошел пожар. По предварительной информации, на площадке строительства школы вспыхнули строительные материалы.

Еще одной важной новостью дня стал пожар в строящемся здании школы в Азове.Еще одной важной новостью дня стал пожар в строящемся здании школы в Азове.
Еще одной важной новостью дня стал пожар в строящемся здании школы в Азове.
Фото: donland.ru
Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Сама школа рассчитана на обучение 1,3 тысячи детей, стройка обойдется региону в 1,5 миллиарда рублей. Объект должен быть закончен к маю 2024 года, однако пока неизвестно, отразится ли пожар на переносе сроков сдачи школы в эксплуатацию.

По словам представителей МЧС, открытое горение удалось ликвидировать к 14.27 мск силами восьми пожарных и двух единиц спецтехники.

«Горел утеплитель, [прим. редакции — площадь возгорания] 20 квадратных метров. Без пострадавших», — сказано в сообщении спасателей.

Удар с воздуха

Главным событием дня стало сообщение о том, что в Ростовской области на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что РЭБ удалось нейтрализовать беспилотник на территории детского лагеря в Неклиновском районе, закрытом на зиму.

Главным событием дня стало сообщение о том, что в Ростовской области на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника.Главным событием дня стало сообщение о том, что в Ростовской области на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника.
Главным событием дня стало сообщение о том, что в Ростовской области на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника.
Фото: «Таганрогская Правда»

По словам главы региона, взрыв был достаточной силы, чтобы выбить стекла и повредить стены корпусов в лагере. Благодаря тому, что здание было законсервировано на зиму и стояло пустым, никто из дончан не пострадал.

Читайте также:
Пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армииРейтинг влиятельных людей Ростовской области отметили на конкурсеБольше сотни жильцов рухнувшего дома отказались от миллионной компенсации
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Москва#Образование#Азов#Надежда Пустяк#Пожар#Строительство#Взрыв#МЧС#Губернатор#Беспилотник#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Дон#Неклиновский район#Ростов#18+#Взрывное устройство#Самара#Василий Голубев#Екатеринбург#Пострадавшие#Россияне#Регион#Горение#РЭБ#Материалы#Детский лагерь#Стекла#Стены#Дроны#Эксплуатация#Происшествия
Подпишитесь
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
Сегодня, 15:11
Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области
Сегодня, 15:05
Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году
Сегодня, 10:18
«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове
Сегодня, 08:52
Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома
Сегодня, 11:09