На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию

Сама школа рассчитана на обучение 1,3 тысячи детей, стройка обойдется региону в 1,5 миллиарда рублей. Объект должен быть закончен к маю 2024 года, однако пока неизвестно, отразится ли пожар на переносе сроков сдачи школы в эксплуатацию.