На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
В понедельник, 29 января, стало известно, что в Ростове может вернуться к работе визовый центр Испании.
Напомним, визовый центр на улице Обороны, 42А в Ростове прекратил свою работу прошлой осенью «по техническим причина». Спустя полгода портал ТАСС со ссылкой на комментарий почетного консула Ирины Бандуриной рассказал, что визовый центр Испании может возобновить работу в 2024 году.
По словам консула, подобное решение связано с потоком вопросов от россиян, пытающихся получить визу для въезда на территорию королевства Испания. Сейчас для получения визы доступны только визовые центры Москвы, Питера, Самары, Екатеринбурга и еще некоторых крупных городов.
Еще одной важной новостью дня стал пожар в строящемся здании школы в Азове.
Представители ГУ МЧС по Ростовской области объявили, что 20 января на улице Московской, 304 на стройке произошел пожар. По предварительной информации, на площадке строительства школы вспыхнули строительные материалы.
Сама школа рассчитана на обучение 1,3 тысячи детей, стройка обойдется региону в 1,5 миллиарда рублей. Объект должен быть закончен к маю 2024 года, однако пока неизвестно, отразится ли пожар на переносе сроков сдачи школы в эксплуатацию.
По словам представителей МЧС, открытое горение удалось ликвидировать к 14.27 мск силами восьми пожарных и двух единиц спецтехники.
«Горел утеплитель, [прим. редакции — площадь возгорания] 20 квадратных метров. Без пострадавших», — сказано в сообщении спасателей.
Главным событием дня стало сообщение о том, что в Ростовской области на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника.
Губернатор Василий Голубев рассказал, что РЭБ удалось нейтрализовать беспилотник на территории детского лагеря в Неклиновском районе, закрытом на зиму.
По словам главы региона, взрыв был достаточной силы, чтобы выбить стекла и повредить стены корпусов в лагере. Благодаря тому, что здание было законсервировано на зиму и стояло пустым, никто из дончан не пострадал.