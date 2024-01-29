Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Все они входят в список домов, подлежащих сносу или реконструкции, сообщает сервис «Дом.МинЖКХ». Какая участь их ждет в материале RostovGazeta.
В основном в перечне можно увидеть дома с физическим износом, некоторые из них были построены еще в позапрошлом веке. К примеру, есть одноэтажный дом на улице 15-я линия, 19, который возвели в 1895 году. Его общая площадь составляет 296 квадратных метров, аварийным он был признан еще в 2011 году.
Таких зданий, построенных в 1800-е годы довольно много. Сейчас планируют снести или реконструировать дома на улицах 18-я линия, 22-я Баррикадная, 22-я линия, 25-я линия, 26-я линия, 29-я линия, 3-я линия, 33-я линия, 6-я линия, 7-го Февраля, 8-я линия.
Кроме того, в список попали здания на улицах Большая Садовая, Вагулевского, проспекте Ворошиловский и переулке Братский.
В перечне есть здания на улицах Максима Горького, Малюгиной, Мечникова, Минераловодская, Московская, Мурлычева, Мясникова, Нансена, Нариманова, Нижнедонская, Обороны, Петровская, Погодина, Портовая, Привокзальная.
Входило в список авариных зданий и общежитие на Нариманова, 72/3, обрушившееся 28 января. По данным сервиса «Дом.МинЖКХ», здание признали таковым в 2020 году. В кирпичном доме имелись железобетонные перекрытия, а его физический износ составлял 39,2%.
Согласно информации на сайте администрации города, в 2024 году запланировано расселение многоквартирных домов по адресам: Соколова, 22/114-116, Университетский, 20, литер Б, Нансена, 110, литер В, Баумана, 65, литер А.
Это коснется зданий на Фрунзе, 24, литер А, Малюгиной, 107, литер А, З, Шаумяна, 48, Республиканская, 157/31, литер А, Михаила Нагибина, 3, литер А, Портовая, 240, литер К, Портовая, 80/2, Коминтерна, 90, Темерницкая, 35, литер А, Лермонтовская, 46, литер А, Л.
Жители, которые являются владельцами жилых помещений в аварийных домах, имеют право на получение компенсации за изъятые у них квартиры. При этом им может быть предложено заменить изъятую квартиру на другую с учетом ее стоимости. Если владельцы принимают такое решение, они могут использовать свои личные деньги для оплаты разницы между стоимостью новой квартиры и суммой компенсации за изъятое жилье.
Люди, которые приобрели право собственности на квартиру после того, как дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением наследников, имеют право только на получение компенсации за изъятое жилье.
Людям, чьи квартиры стали непригодными для жилья из-за того, что многоквартирный дом, в котором они живут, признан аварийным и требует сноса или реконструкции, могут предоставить временное жилье из маневренного фонда. Чтобы получить такое жилье, нужно обратиться в отдел по учету и распределению жилой площади администрации района города, где вы зарегистрированы.
В субботу, 27 января, около 9 часов вечера произошло частичное обрушение аварийного общежития на улице Нариманова, 72/3. У жильцов началась паника и они вынуждены были выбегать из него, успев схватить только верхнюю одежду и документы.
Один из жильцов рассказал: «Я готовил пельмени, когда мой брат вбежал и сказал об осыпающемся потолке и расходящихся плитах. Сразу же закричал соседям, чтобы они покинули дом».
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и полиция. Здание было оцеплено и отключено от коммуникаций.
К утру первый подъезд полностью обрушился. Никто не пострадал, так как внутри уже никого не было.
В здании на Нариманова, 72/3 5 этажей и 156 жилых помещений. В нем проживало 247 человек.
Власти утверждают, что предлагали людям переехать в жилье маневренного фонда, однако все они отказались. Сами жильцы утверждают обратное. Они уже долгие годы требовали от чиновников признать здание аварийным и провести его эвакуацию. По их словам, компенсация, которую готовы были выплатить им за выкуп квартир, оказалась крайне незначительной.