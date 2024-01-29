Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году

Жители, которые являются владельцами жилых помещений в аварийных домах, имеют право на получение компенсации за изъятые у них квартиры. При этом им может быть предложено заменить изъятую квартиру на другую с учетом ее стоимости. Если владельцы принимают такое решение, они могут использовать свои личные деньги для оплаты разницы между стоимостью новой квартиры и суммой компенсации за изъятое жилье.