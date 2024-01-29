rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Осужденный экс-глава Азова стал участником спецоперации

Осужденный экс-глава Азова Владимир Ращупкин отправился на СВО добровольцем

29 января 2024, 14:22
Фото: Администрация Азова
Осужденный экс-глава Азова стал участником спецоперации
Бывший глава администрации Азова Владимир Ращупкин присоединился к спецоперации, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал со ссылкой на слова адвоката бывшего сити-менеджера Романа Яньшина пишет, что Ращупкин якобы подписал контракт на полгода. Говорится, будто он сейчас находится в лагере, где проходит подготовку.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Сам Ращупкин в своих соцсетях ничего не писал по этому поводу.

«Всем семьям благополучия!»: в Азове уволили осужденного главу администрации
Узнать подробнее

Напомним, что он стал фигурантом уголовного дела по делу о превышений полномочий и махинациях с землей. Суд приговорил его к 3,5 годам заключения, а также запретил работать в органах власти в течение двух лет.

После этого осужденному пришлось покинуть свой пост сити-менеджера. О его увольнении стало известно в середине января 2024 года.

Читайте также:
«Всем семьям благополучия!»: в Азове уволили осужденного главу администрацииОсужденный глава администрации Азова может покинуть свой постНа Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Азов#Сити-менеджер#Контракт#Уголовное дело#Администрация#Подготовка#Превышение полномочий
Подпишитесь
Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году
Сегодня, 03:56
«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров
Сегодня, 05:14
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
Сегодня, 05:25
Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ
Сегодня, 04:59
«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома
Вчера, 19:01
Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома
Вчера, 18:23