Осужденный экс-глава Азова Владимир Ращупкин отправился на СВО добровольцем

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Канал со ссылкой на слова адвоката бывшего сити-менеджера Романа Яньшина пишет, что Ращупкин якобы подписал контракт на полгода. Говорится, будто он сейчас находится в лагере, где проходит подготовку.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Сам Ращупкин в своих соцсетях ничего не писал по этому поводу.
Напомним, что он стал фигурантом уголовного дела по делу о превышений полномочий и махинациях с землей. Суд приговорил его к 3,5 годам заключения, а также запретил работать в органах власти в течение двух лет.
После этого осужденному пришлось покинуть свой пост сити-менеджера. О его увольнении стало известно в середине января 2024 года.