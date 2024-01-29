Пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
По данным издания, женщина в соцсети сделала два репоста, в результате чего стала фигуранткой уголовного дела. Ей вменяли распространение фейковой информации об армии.
«Прокурор запрашивал для обвиняемой шесть лет колонии, сама она частично признала вину. Она отрицала то, что записи размещала по мотивам политической ненависти», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пенсионерку внесли в реестр террористов и экстремистов. В результате суд приговорил ее к 5,5 годам заключения.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион.