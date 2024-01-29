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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Пенсионерку в Шахтах посадили на 5 лет за два репоста фейков об армии

Пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии

29 января 2024, 14:23
Фото: 1MI
Пенсионерку в Шахтах посадили на 5 лет за два репоста фейков об армии
Более пяти лет придется провести в колонии жительнице Ростовской области, которая распространяла фейки об армии, сообщает «Газета.ру».

По данным издания, женщина в соцсети сделала два репоста, в результате чего стала фигуранткой уголовного дела. Ей вменяли распространение фейковой информации об армии.

«Прокурор запрашивал для обвиняемой шесть лет колонии, сама она частично признала вину. Она отрицала то, что записи размещала по мотивам политической ненависти», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пенсионерку внесли в реестр террористов и экстремистов. В результате суд приговорил ее к 5,5 годам заключения.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Армия#Фейки#Уголовное дело#Пенсионерка#Происшествия
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