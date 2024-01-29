Проект транспортной развязки на Шолохова в Ростове завершат в 2024 году

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Ростове продолжается развитие инфраструктуры, прилегающей к территории старого аэропорта. На его место скоро откроется Центральный автовокзал области, также в этом районе возведут несколько ЖК.
Для обеспечения транспортной связи старого аэропорта с остальным Ростовом планируют построить несколько новых дорог и развязок. Так, в этом году завершится проектирование транспортной развязки на въезде на территорию старого аэропорта со стороны Шолохова.
Donnews со ссылкой на Симкова пишет, что развязка поможет снизить количество пробок на проспекте Шолохова. С освоением территории старого аэропорта трафик там явно увеличиться, и его потребуется регулировать.
Напомним, весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Вскоре там достроят и детский сад.
Также губернатор Василий Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию старого аэропорта.
Ранее власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове.