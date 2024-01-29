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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Проект транспортной развязки на Шолохова в Ростове завершат в 2024 году

Проект транспортной развязки на Шолохова в Ростове завершат в 2024 году

29 января 2024, 07:04
Фото: rostov-gorod.ru
Проект транспортной развязки на Шолохова в Ростове завершат в 2024 году
Проект транспортной развязки на Шолохова должны доработать в текущем году, заявил замглавы администрации города Дмитрий Симков.

В Ростове продолжается развитие инфраструктуры, прилегающей к территории старого аэропорта. На его место скоро откроется Центральный автовокзал области, также в этом районе возведут несколько ЖК.

Для обеспечения транспортной связи старого аэропорта с остальным Ростовом планируют построить несколько новых дорог и развязок. Так, в этом году завершится проектирование транспортной развязки на въезде на территорию старого аэропорта со стороны Шолохова.

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Donnews со ссылкой на Симкова пишет, что развязка поможет снизить количество пробок на проспекте Шолохова. С освоением территории старого аэропорта трафик там явно увеличиться, и его потребуется регулировать.

Напомним, весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Вскоре там достроят и детский сад.

Также губернатор Василий Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию старого аэропорта.

Ранее власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове.

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