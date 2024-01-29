Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Портал «РБК» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро рассказал, что в декабре 2023 года средняя сумма ипотечных кредитов в России достигла абсолютного рекорда — 4,45 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше прошлого рекорда, зафиксированного осенью 2022 года.
По результатам исследования аналитики определили 10 регионов, жители которых чаще всего брали ипотеку в декабре 2023 года, а также выяснили средний размер взятых кредитов.
Так, по традиции, тройку лидеров возглавили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Среднее количество ипотечных кредитов колеблется от 10,6 до 16,83 тысячи кредитов, а средний чек от 5,95 до 7,7 миллиона рублей.
Девятое место в рейтинге заняла Ростовская область, в декабре ипотеку взяли 5710 дончан, средний чек составил чуть больше четырех миллионов рублей.
При этом соседний Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге. За ипотекой в банки обратились 8,63 тысячи жителей Кубани, средний чек составил 4,77 миллиона рублей.
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