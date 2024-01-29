Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой

Портал «РБК» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро рассказал, что в декабре 2023 года средняя сумма ипотечных кредитов в России достигла абсолютного рекорда — 4,45 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше прошлого рекорда, зафиксированного осенью 2022 года.