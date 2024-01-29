Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Он опубликовал у себя на сайте итоги конференции, на которой затронули тему СВО и дали прогнозы на 2024 год. Бородай рассказал, что сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения — «напряженная и рабочая».
По его словам, при любом серьезном тактическом успехе России начнется бегство бойцов ВСУ.
«Если один раз прошибем их оборону по-настоящему… то противник побежит, причем — побежит весь», — заявил депутат.
Он добавил, что Россия будет этого добиваться и «это — не за горами».
Ранее стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей.