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Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ

Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ

29 января 2024, 04:59
Фото: 1MI
Когда российские войска совершат тактический прорыв в спецоперации, то противник побежит, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
Сюжет
СВО

Он опубликовал у себя на сайте итоги конференции, на которой затронули тему СВО и дали прогнозы на 2024 год. Бородай рассказал, что сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения — «напряженная и рабочая».

По его словам, при любом серьезном тактическом успехе России начнется бегство бойцов ВСУ.

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«Если один раз прошибем их оборону по-настоящему… то противник побежит, причем — побежит весь», — заявил депутат.

Он добавил, что Россия будет этого добиваться и «это — не за горами».

Ранее стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей.

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