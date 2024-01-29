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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году

Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году

29 января 2024, 10:18
Фото: kremlin.ru
Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году
Решительный прорыв на фронте должен стать точкой окончания боевых действий на Украине, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в ходе круглого стола на площадке РИА «Новости».

Александр Бородай заключил, что контрнаступление Украины на фронте не увенчалось успехом. ВСУ потеряли множество бойцов. Однако у них остаются части резерва, которые тренировались на Западе. Нет проблем у Украины и с боеприпасами.

Сейчас в наступлении находится российская армия. Бородай признал, что продвижение идет крайне медленно. Это объясняется желанием сократить потери в своих рядах, а также хорошей обороной ВСУ.

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Если российской армии удастся совершить решительный прорыв, например, быстро взять Одессу или Харьков, то вся линия обороны ВСУ рухнет. Тогда можно будет говорить о капитуляции Киева и окончании СВО.

Ранее сообщалось, что фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области.

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