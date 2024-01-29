Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Александр Бородай заключил, что контрнаступление Украины на фронте не увенчалось успехом. ВСУ потеряли множество бойцов. Однако у них остаются части резерва, которые тренировались на Западе. Нет проблем у Украины и с боеприпасами.
Сейчас в наступлении находится российская армия. Бородай признал, что продвижение идет крайне медленно. Это объясняется желанием сократить потери в своих рядах, а также хорошей обороной ВСУ.
Если российской армии удастся совершить решительный прорыв, например, быстро взять Одессу или Харьков, то вся линия обороны ВСУ рухнет. Тогда можно будет говорить о капитуляции Киева и окончании СВО.
Ранее сообщалось, что фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области.