Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Штормовое предупреждение распространяется на первую половину дня. В это время из-за осадков возможно налипание снега на провода и деревья.
А дороги и тротуары могут покрыться льдом. Местных жителей попросили быть осторожными и следить, чтобы не было оборванных ЛЭП.
«Лучше обходить стороной деревья, витрины и рекламные щиты. Если произошло ЧС, то можно обратиться по номеру 112», — уточнили в управлении.
Ранее появилась информация, что климат может быть угрозой для электросетей в донском регионе. С соответствующим материалом можно ознакомиться по ссылке.
До этого из-за выпавшего снега жители донской столицы не могли час дождаться автобуса.