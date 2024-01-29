rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда

29 января 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростовской области в понедельник, 29 января, ожидается ухудшение погоды, предупредили в региональном УМЧС.

Штормовое предупреждение распространяется на первую половину дня. В это время из-за осадков возможно налипание снега на провода и деревья.

А дороги и тротуары могут покрыться льдом. Местных жителей попросили быть осторожными и следить, чтобы не было оборванных ЛЭП.

«Лучше обходить стороной деревья, витрины и рекламные щиты. Если произошло ЧС, то можно обратиться по номеру 112», — уточнили в управлении.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Узнать подробнее

Ранее появилась информация, что климат может быть угрозой для электросетей в донском регионе. С соответствующим материалом можно ознакомиться по ссылке.

До этого из-за выпавшего снега жители донской столицы не могли час дождаться автобуса.

Читайте также:
Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 январяВ Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтомПункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#ЧС#Штормовое предупреждение#Деревья#Климат#Снег#Гололед#Дороги#Осадки#Местные жители#УМЧС#Тротуары#Провода#Номер 112#Электросети
Подпишитесь
Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году
Сегодня, 03:56
«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров
Сегодня, 05:14
Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ
Сегодня, 04:59
«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома
Вчера, 19:01
Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома
Вчера, 18:23