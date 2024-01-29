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Published Сегодня, 08:52

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«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове

«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове

29 января 2024, 08:52
Фото: МЧС по РО
«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове

Урбанист рассказал, почему обрушился дом на Нариманова в Ростове

Урбанист Артемий Зайцев сообщил корреспонденту RostovGazeta основную причину, которая привела к обрушению дома на Нариманова в Ростове. Это плохой фундамент.

Напомним, что в Ростове обрушился подъезд жилого дома на Нариманова.

«Самая главная причина трещин в стенах — это плохой фундамент. Например, если грунтовые воды проникают в дом, замерзают и расширяются, то силы морозного пучения двигают дом. Эти силы расширения воды при замерзании или оттаивании действуют на дом неравномерно. Поднимается одна стена, куда проникает вода, а другие стоят на месте. В них образуются трещины», — объясняет Артемий Зайцев.

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Поэтому, как добавляет урбанист, подвалы домов должны быть сухими. От водосточных труб должны идти канавки для отведения осадков с крыши. А по периметру дома делают отмостки, чтобы не промерзало.

«Совершенно правильно Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Надо разбираться в том, кто виноват. К сожалению, жителям дома это уже никак не поможет. За своим домом нужно было следить раньше», — резюмирует эксперт.

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