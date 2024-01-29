«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове

«Самая главная причина трещин в стенах — это плохой фундамент. Например, если грунтовые воды проникают в дом, замерзают и расширяются, то силы морозного пучения двигают дом. Эти силы расширения воды при замерзании или оттаивании действуют на дом неравномерно. Поднимается одна стена, куда проникает вода, а другие стоят на месте. В них образуются трещины», — объясняет Артемий Зайцев.