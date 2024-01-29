rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Туман и трескучие морозы накроют Ростовскую область с 29 января

Туман и трескучие морозы накроют Ростовскую область с 29 января

29 января 2024, 18:23
Фото: 1MI
Туман и трескучие морозы накроют Ростовскую область с 29 января
Ночью на 30 января Ростовскую область накроет 16-градусными морозами, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, что ночью на вторник, 30 января, в Ростовской области ожидаются заморозки до -13-16 градусов. Днем ожидается облачная погода без осадков, однако в темное время суток и утром возможен туман с изморозью и гололедом на дорогах. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду, днем ожидается «потепление» до -6 градусов.

Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. Рассказываем, чего ждать
Узнать подробнее

В среду, 31 января, и четверг, 1 февраля, в Ростовской области начнет становиться теплее, дожди и снег не ожидаются, однако возможны туман, изморозь и гололед. Ночью потеплеет до -8 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов

Ранее водителей предупредили о неблагоприятной погоде на М-4 «Дон».

Читайте также:
Ждать ли в Ростове февральских морозов. Подробный прогноз погодыМорозы до -16 градусов обрушатся на Ростовскую область в конце январяГлава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Прогноз погоды#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Гололед#Дороги#Водители#Гидрометцентр#Температура#Дождь#М-4 «Дон»#Туман#Заморозки#Происшествия#Морозы
Подпишитесь
На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию
Сегодня, 15:24
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
Сегодня, 15:11
Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области
Сегодня, 15:05
Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году
Сегодня, 10:18
«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове
Сегодня, 08:52
Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома
Сегодня, 11:09