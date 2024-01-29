Туман и трескучие морозы накроют Ростовскую область с 29 января

Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, что ночью на вторник, 30 января, в Ростовской области ожидаются заморозки до -13-16 градусов. Днем ожидается облачная погода без осадков, однако в темное время суток и утром возможен туман с изморозью и гололедом на дорогах. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду, днем ожидается «потепление» до -6 градусов.