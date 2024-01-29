Украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Сегодня утром беспилотники сбили на территории Неклиновского района. Он переносил взрывное устройство. Когда БПЛА нейтрализовали, произошла детонация.
В результате взрыва и падения обломков частично пострадали остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. К счастью, зимой учреждение не работает и находится находясь на консервации. Поэтому пострадавших удалось избежать.
В министерстве обороны подробностями ликвидации беспилотника пока не делились.
Ранее донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора.