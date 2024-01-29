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Украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января

Украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января

29 января 2024, 08:17
Фото: UA airforces/cc by 4.0
Украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января
Беспилотник нейтрализован в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.

Сегодня утром беспилотники сбили на территории Неклиновского района. Он переносил взрывное устройство. Когда БПЛА нейтрализовали, произошла детонация.

В результате взрыва и падения обломков частично пострадали остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. К счастью, зимой учреждение не работает и находится находясь на консервации. Поэтому пострадавших удалось избежать.

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В министерстве обороны подробностями ликвидации беспилотника пока не делились.

Ранее донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Взрыв#Происшествия
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