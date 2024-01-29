В Ростове врачи спасли мужчину с инфарктом спинного мозга

Врачи поставили ему диагноз инфаркт спинного мозга, который возник на уровне шейного отдела на фоне тромбоза. По словам медиков, у ростовчанина был уникальный случай болезни, в отличие от пациентов с аналогичным диагнозом, мужчина не демонстрировал признаки вертебро-базилярной недостаточности — функции его мозга не были нарушены, и мужчина смог практически полностью восстановиться после лечения.