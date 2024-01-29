В Ростове врачи спасли мужчину с инфарктом спинного мозга

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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В понедельник, 29 января, горбольницу №6 поступил 62-летний ростовчанин с жалобами на слабость, онемение в правой половине тела и конечностях.
Согласно данным Минздрава, изначально мужчина старался справиться с недомоганием своими силами, однако лечение не дало положительных результатов. Кроме того, ситуация стала хуже — у ростовчанина онемела правая половина тело. Пациент немедленно обратился к неврологу по месту жительства, после чего его госпитализировали в неврологическое отделение горбольницы №6.
Врачи поставили ему диагноз инфаркт спинного мозга, который возник на уровне шейного отдела на фоне тромбоза. По словам медиков, у ростовчанина был уникальный случай болезни, в отличие от пациентов с аналогичным диагнозом, мужчина не демонстрировал признаки вертебро-базилярной недостаточности — функции его мозга не были нарушены, и мужчина смог практически полностью восстановиться после лечения.
Сейчас его состояние оценивают как хорошее, врачи дают благоприятные прогнозы.
Ранее врачи спасли палец ростовчанки, который едва не откусила собака.