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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии

В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии

29 января 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии
В Ростовской области назвали рабочие профессии, в которых остро нуждаются донские работодатели, список опубликовали донские власти.

В понедельник, 29 января, власти объявили, что донское правительство решило обновить перечень профессий, которые пользуются особой популярностью у работодателей. Речь идет о специальностях, для которых требуется среднее профессиональное образования.

По словам министра образования Ростовской области Тамары Шевченко, этот список региону необходим для того, чтобы узнать, какие кадры необходимо обучить, чтобы восполнить дефицит специалистов на рынке труда.

Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году
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Всего в новом списке упоминаются 75 специальностей, несколько из них появились в перечне впервые: это агрономы, нефтяники, «газовщики», также у работодателей востребованы металлурги, фермеры, столяры и мебельщики.

Также среди людей с востребованной специальностью оказались дончане с профессией строителя, слесаря, кровельщика, маляра, машиниста, сварщикам и инженерам. Полный список можно изучить по ссылке.

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