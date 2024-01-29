В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома

Максим, являющийся собственником жилья в этом доме, рассказал, что в здании начали провисать перекрытия между первым и вторым этажом. По его словам, недавно в дом приезжали спасатели, которые спилили часть перекрытия, чтобы арматура «не свалилась никому на голову».