В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» со ссылкой на жителя Ростова-на-Дону Максима рассказал, что в центре города начали деформироваться деревянные перекрытия здания на улице Московской, 78.
Согласно данным портала МинЖКХ, двухэтажное здание построили в 1917 году, у него деревянные перекрытия, пару лет назад в доме провели работы по ремонту фасада, фундамента, подвала и систем газоснабжения. Аварийный статус дому не присвоен.
Максим, являющийся собственником жилья в этом доме, рассказал, что в здании начали провисать перекрытия между первым и вторым этажом. По его словам, недавно в дом приезжали спасатели, которые спилили часть перекрытия, чтобы арматура «не свалилась никому на голову».
«Управляющая компания пообещала лишь заделать это место фанерой», — цитирует дончанина портал «АиФ — Ростов-на-Дону».
Владелец жилья объяснил, что речь шла о парапете, по которому жильцы подходят к квартирам на втором этаже.
Напомним, в непосредственной близости от этого дома находится знаменитый «Дом с ангелами», ожидающий реконструкции и медленно разрушающийся на глазах у ростовчан.