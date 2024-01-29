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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома

В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома

29 января 2024, 15:11
Фото: Яндекс Карты
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
В Ростове жильцы дореволюционного дома пожаловались на провисающие деревянные перекрытия, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» со ссылкой на жителя Ростова-на-Дону Максима рассказал, что в центре города начали деформироваться деревянные перекрытия здания на улице Московской, 78.

Согласно данным портала МинЖКХ, двухэтажное здание построили в 1917 году, у него деревянные перекрытия, пару лет назад в доме провели работы по ремонту фасада, фундамента, подвала и систем газоснабжения. Аварийный статус дому не присвоен.

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Максим, являющийся собственником жилья в этом доме, рассказал, что в здании начали провисать перекрытия между первым и вторым этажом. По его словам, недавно в дом приезжали спасатели, которые спилили часть перекрытия, чтобы арматура «не свалилась никому на голову».

«Управляющая компания пообещала лишь заделать это место фанерой», — цитирует дончанина портал «АиФ — Ростов-на-Дону».

Владелец жилья объяснил, что речь шла о парапете, по которому жильцы подходят к квартирам на втором этаже.

Напомним, в непосредственной близости от этого дома находится знаменитый «Дом с ангелами», ожидающий реконструкции и медленно разрушающийся на глазах у ростовчан.

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