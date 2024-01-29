Власти назвали причины затопления домов на улице Шоссейной в Ростове

«В случае нарушения условий жизнедеятельности граждан в связи с невозможностью проживания в жилых помещениях в результате подтопления грунтовыми водами силами Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС может быть оказана помощь в откачке воды для обеспечения дальнейшего проживания в жилых помещениях. Для этих целей необходимо обратиться по единому номеру 112», — подчеркнули в администрации.