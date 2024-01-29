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Власти назвали причины затопления домов на улице Шоссейной в Ростове

Власти назвали причины затопления домов на улице Шоссейной в Ростове

29 января 2024, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru
Власти назвали причины затопления домов на улице Шоссейной в Ростове
Затапливаемые территории с жилыми домами по Шоссейной в Ростове находятся в пойменной зоне ниже уровня проезжей части автомобильной дороги, расположенной между этими домами и рекой Дон и препятствующей оттоку воды по уклону местности, сообщили RostovGazeta в администрации Ростова.

Напомним, что на Шоссейной в Ростове затапливает жилые дома. Да так, что местным жителям пришлось встречать Новый год по колено в воде.

В городской администрации отметили, что возможных антропогенных причин подъема уровня грунтовых вод — несколько.

Это может быть техногенная инфильтрация. Или отсутствие на застраиваемых территориях водопонижающих сооружений, направленных на инженерную защиту территорий от негативного воздействия грунтовых вод. А также задержка движения потоков грунтовой воды фундаментами и свайными основаниями зданий, сооружений, жилых домов и других объектов капитального строительства.

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«В случае нарушения условий жизнедеятельности граждан в связи с невозможностью проживания в жилых помещениях в результате подтопления грунтовыми водами силами Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС может быть оказана помощь в откачке воды для обеспечения дальнейшего проживания в жилых помещениях. Для этих целей необходимо обратиться по единому номеру 112», — подчеркнули в администрации.

Ранее RostovGazeta сообщала, к чему может привести массовое подтопление частных домов в Ростовской области.

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