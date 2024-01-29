Власти назвали причины затопления домов на улице Шоссейной в Ростове

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Напомним, что на Шоссейной в Ростове затапливает жилые дома. Да так, что местным жителям пришлось встречать Новый год по колено в воде.
В городской администрации отметили, что возможных антропогенных причин подъема уровня грунтовых вод — несколько.
Это может быть техногенная инфильтрация. Или отсутствие на застраиваемых территориях водопонижающих сооружений, направленных на инженерную защиту территорий от негативного воздействия грунтовых вод. А также задержка движения потоков грунтовой воды фундаментами и свайными основаниями зданий, сооружений, жилых домов и других объектов капитального строительства.
«В случае нарушения условий жизнедеятельности граждан в связи с невозможностью проживания в жилых помещениях в результате подтопления грунтовыми водами силами Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС может быть оказана помощь в откачке воды для обеспечения дальнейшего проживания в жилых помещениях. Для этих целей необходимо обратиться по единому номеру 112», — подчеркнули в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, к чему может привести массовое подтопление частных домов в Ростовской области.