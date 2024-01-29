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Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области

Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области

29 января 2024, 08:09
Фото: UA airforces/cc by 4.0
Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области
В Ростовской области в понедельник, 29 января, на территории загородного лагеря произошел взрыв беспилотника, заявил глава региона Василий Голубев.

Инцидент произошел утром 29 января на территории Неклиновского района. Благодаря специальному оборудованию удалось нейтрализовать беспилотный аппарат.

Однако на земле повреждений избежать не удалось. Дело в том, что после падения дрона произошел взрыв, который повредил стекла и стены зданий загородного лагеря.

Стало известно состояние людей после взрыва на заводе в Ростовской области
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По словам губернатора, в данный момент лагерь не работает, так как зимой он закрыт и находится в законсервированном состоянии. Никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Ранее губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Губернатор#Беспилотник#Неклиновский район#Лагерь#Стекла#Стены#Происшествия
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