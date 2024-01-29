Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Инцидент произошел утром 29 января на территории Неклиновского района. Благодаря специальному оборудованию удалось нейтрализовать беспилотный аппарат.
Однако на земле повреждений избежать не удалось. Дело в том, что после падения дрона произошел взрыв, который повредил стекла и стены зданий загородного лагеря.
По словам губернатора, в данный момент лагерь не работает, так как зимой он закрыт и находится в законсервированном состоянии. Никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
Ранее губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.