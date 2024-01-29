Ямы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Накануне вечером пробки снова сковали дороги в Ростовской области. Затор на М-4 в районе Шахт растянулся на 20 километров. На сложную дорожную ситуацию повлияли два ДТП и снегопад.
Также водители сообщали, что пробки провоцируют огромные ямы на трассе. Из-за них как минимум десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.
«Ямы на своих местах, никуда не делись»,
«Рядом с Шахтами ямы большие, там у авто меняют колеса на обочине»,
«В прошлом году ремонт делали, и уже ямы по колено», — пишут автомобилисты.
Они жалуются, что вынуждены не только простаивать часами в пробках, но и тратится на замену колес после встречи с ямами.
«Ямы на своих местах, никуда не делись»,
«Рядом с Шахтами ямы большие, там у авто меняют колеса на обочине»,
«В прошлом году ремонт делали, и уже ямы по колено», — пишут автомобилисты.
Они жалуются, что вынуждены не только простаивать часами в пробках, но и тратится на замену колес после встречи с ямами.