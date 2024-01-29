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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Ямы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области

Ямы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области

29 января 2024, 07:53
Фото: m4dononline/Телеграм канал
Ямы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области

Ямы провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области

Накануне многокилометровые снова сковали трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, водители в социальных сетях связывают это с огромными ямами на дороге.

Накануне вечером пробки снова сковали дороги в Ростовской области. Затор на М-4 в районе Шахт растянулся на 20 километров. На сложную дорожную ситуацию повлияли два ДТП и снегопад.

Пробка в 20 км сковала М-4 в Ростовской области. Что случилось?
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Также водители сообщали, что пробки провоцируют огромные ямы на трассе. Из-за них как минимум десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.

«Ямы на своих местах, никуда не делись»,

«Рядом с Шахтами ямы большие, там у авто меняют колеса на обочине»,

«В прошлом году ремонт делали, и уже ямы по колено», — пишут автомобилисты.

Они жалуются, что вынуждены не только простаивать часами в пробках, но и тратится на замену колес после встречи с ямами.

Ранее грузовик с водителем провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области.

Из-за них как минимум, десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.Из-за них как минимум, десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.
Из-за них как минимум, десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.Из-за них как минимум, десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.
Из-за них как минимум, десять авто вечером 28 января стояли у обочины с пробитыми колесами.
Фото: Яндекс.Карты

«Ямы на своих местах, никуда не делись»,

«Рядом с Шахтами ямы большие, там у авто меняют колеса на обочине»,

«В прошлом году ремонт делали, и уже ямы по колено», — пишут автомобилисты.

Они жалуются, что вынуждены не только простаивать часами в пробках, но и тратится на замену колес после встречи с ямами.

Ранее грузовик с водителем провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Авария#Происшествия
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