За январь жилье в новостройках Ростова подорожало на 2%

Ростов-на-Дону оказался в числе городов, где недвижимость росла в цене весь 2023 год и продолжает расти в январе 2024 года. По данным аналитиков, в настоящий момент квадратный метр жилья в южной столице стоит 132,35 тысячи рублей, прибавив 2,9% по отношению к декабрю 2023 года. При этом средняя цена квартиры составила более 6,37 миллиона рублей (+1,9% за январь).