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Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

За январь жилье в новостройках Ростова подорожало на 2%

За январь жилье в новостройках Ростова подорожало на 2%

29 января 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
За январь жилье в новостройках Ростова подорожало на 2%

Цена квартир в новостройках Ростова выросла на 2% с начала 2024 года

В Ростове за январь цены на жилье в новостройках выросли на 1,9%, об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

В понедельник, 29 января, аналитики поделились результатами исследования рынка недвижимости в России. По словам экспертов, в январе цены на жилье в новостройках поднялись в среднем на 2%.

Так наибольший рост цен на жилье зафиксировали в Череповце (+8,6%), Новокузнецке (+7,1%), Набережных Челнах (+6,7%). А вот квартиры в новостройках Санкт-Петербурга, Севастополя и Мурманска наоборот стали дешевле, цены снизились от 0,1 до 1,4%.

Ростов-на-Дону оказался в числе городов, где недвижимость росла в цене весь 2023 год и продолжает расти в январе 2024 года. По данным аналитиков, в настоящий момент квадратный метр жилья в южной столице стоит 132,35 тысячи рублей, прибавив 2,9% по отношению к декабрю 2023 года. При этом средняя цена квартиры составила более 6,37 миллиона рублей (+1,9% за январь).

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Аналитики добавили, что за год, по их данным, квадратный метр жилья в новостройках Ростова стал дороже на 16,6%, а сами квартиры в среднем выросли в цене на 15,7%.

Напомним, неделю назад руководитель Ростовстата Марина Самойлова объявила, что новостройки в Ростовской области стали дороже всего на 4,7% за 2023 год.

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