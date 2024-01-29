За январь жилье в новостройках Ростова подорожало на 2%

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В понедельник, 29 января, аналитики поделились результатами исследования рынка недвижимости в России. По словам экспертов, в январе цены на жилье в новостройках поднялись в среднем на 2%.
Так наибольший рост цен на жилье зафиксировали в Череповце (+8,6%), Новокузнецке (+7,1%), Набережных Челнах (+6,7%). А вот квартиры в новостройках Санкт-Петербурга, Севастополя и Мурманска наоборот стали дешевле, цены снизились от 0,1 до 1,4%.
Ростов-на-Дону оказался в числе городов, где недвижимость росла в цене весь 2023 год и продолжает расти в январе 2024 года. По данным аналитиков, в настоящий момент квадратный метр жилья в южной столице стоит 132,35 тысячи рублей, прибавив 2,9% по отношению к декабрю 2023 года. При этом средняя цена квартиры составила более 6,37 миллиона рублей (+1,9% за январь).
Аналитики добавили, что за год, по их данным, квадратный метр жилья в новостройках Ростова стал дороже на 16,6%, а сами квартиры в среднем выросли в цене на 15,7%.
Напомним, неделю назад руководитель Ростовстата Марина Самойлова объявила, что новостройки в Ростовской области стали дороже всего на 4,7% за 2023 год.