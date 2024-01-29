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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Как изменится подготовка ростовских студентов при разделении магистратуры — эксперт

«Забудьте, чему вас учили»: что ждет ростовских студентов при разделении магистратуры

29 января 2024, 05:43
Фото: UBC Learning Commons/CC BY 2.0/flickr.com
Как изменится подготовка ростовских студентов при разделении магистратуры — эксперт

Эксперт рассказал, что ждет ростовских студентов при разделении магистратуры

В новой системе высшего образования предполагается разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. Как это может изменить обучение ростовских студентов сообщил RostovGazeta председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, озвученное предложение о разделении магистратуры на профессиональную и исследовательскую — это продолжение работы по созданию в нашей стране своей, уникальной, системы образования.

«К сожалению, сегодня мы углублены в теорию. И настолько сильно, что некоторые организации высшего образования буквально оторвались от реального производства и нужд компаний», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник напоминает, что не зря же после получения диплома, молодые люди при трудоустройстве все чаще слышат фразу: «Забудьте все, чему вас учили в институте».

«Это в корне не правильно. Подготовка в вузах должна быть максимально привязана к практике и реальной жизни. Сейчас для этого предпринимаются все меры», — делится мнением эксперт.

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Спикер полагает, что профессиональная магистратура будет ориентирована на дальнейшее сближение системы высшего образования с реальным производством.Спикер полагает, что профессиональная магистратура будет ориентирована на дальнейшее сближение системы высшего образования с реальным производством.
Спикер полагает, что профессиональная магистратура будет ориентирована на дальнейшее сближение системы высшего образования с реальным производством.
Фото: Аnnе Tritschlеr / IPPNW/flickr.com

Спикер полагает, что профессиональная магистратура будет ориентирована на дальнейшее сближение системы высшего образования с реальным производством. Здесь должно появиться больше взаимодействия с отраслевыми компаниями.

Научно-исследовательская магистратура станет отличным плацдармом перед аспирантурой для тех, кто решит пойти по пути ученого.

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