Ждать ли в Ростове февральских морозов. Подробный прогноз погоды

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В городе в последний месяц зимы будут всего три ясных дня, еще девять дней с осадками, а остальные — облачные. Средняя скорость ветра достигнет шести метров в секунду.
С 1 по 3 числа температура составит -1 градус, после чего два дня столбики термометров будут показывать выше нуля. Но могут пройти дожди.
Далее опять ожидаются заморозки и температура упадет до -3 градусов. Синоптик обещают снегопады с 8 по 10 февраля.
К середине месяц может потеплеть до +2 градусов, однако с 17 по 19 февраля прогнозируют морозы. Очередное потепление начнется с 21 числа.
Ближе к марту температура поднимется до +4 градусов. А в последний день февраля регион будет заливать дождями.
Ранее в Ростове асфальт растаял вместе со снегом.