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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Стал известен подробный прогноз погоды на февраль в Ростове-на-Дону

Ждать ли в Ростове февральских морозов. Подробный прогноз погоды

29 января 2024, 07:03
Фото: rostovgazeta.ru
Стал известен подробный прогноз погоды на февраль в Ростове-на-Дону

Синоптики рассказали о погоде в феврале в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в феврале будет холодная погода с большим количеством осадков, сообщили синоптики.

В городе в последний месяц зимы будут всего три ясных дня, еще девять дней с осадками, а остальные — облачные. Средняя скорость ветра достигнет шести метров в секунду.

С 1 по 3 числа температура составит -1 градус, после чего два дня столбики термометров будут показывать выше нуля. Но могут пройти дожди.

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Далее опять ожидаются заморозки и температура упадет до -3 градусов. Синоптик обещают снегопады с 8 по 10 февраля.

К середине месяц может потеплеть до +2 градусов, однако с 17 по 19 февраля прогнозируют морозы. Очередное потепление начнется с 21 числа.

Ближе к марту температура поднимется до +4 градусов. А в последний день февраля регион будет заливать дождями.

Ранее в Ростове асфальт растаял вместе со снегом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Осадки#Температура#Дождь#Март#Февраль
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