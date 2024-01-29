rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Жителя Ростовской области осудили за убийство котят, мешавших овцам

Житель Ростовской области получил срок за убийство котят

29 января 2024, 12:53
Фото: pxhere
Жителя Ростовской области осудили за убийство котят, мешавших овцам
В Ростовской области огласили приговор Владимиру Шевцову, который убил двух котят, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В октябре 2023 года он убил двух котят в возрасте 1,5 месяца, которые мешали ему загонять овец. Он взял палку с лопатой и несколько раз ударил беззащитных животных.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а сам фигурант полностью признал вину. Теперь суд приговорил его к трем годам заключения условно.

Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области
Узнать подробнее

Кроме того, Шевцову назначили один год испытательного срока. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в донском регионе пьяная сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную бабушку. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

Кроме того, житель донской столицы получил 9 лет за убийство бывшей жены.

Читайте также:
Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской областиРасправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей женыНа свободу больше не выйдет: главаря банды Амазонок осудили за убийства на Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Животные#Убийство#Котята
Подпишитесь
Один уже рухнул: какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году
Сегодня, 03:56
«Денег что ли нет?»: ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за актеров
Сегодня, 05:14
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
Сегодня, 05:25
Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ
Сегодня, 04:59
«Подождем, пока рухнет?»: ростовчане завалили губернатора жалобами на аварийные дома
Вчера, 19:01
Жители Ростова массово несут гуманитарную помощь жильцам разрушенного дома
Вчера, 18:23