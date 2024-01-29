Житель Ростовской области получил срок за убийство котят

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В октябре 2023 года он убил двух котят в возрасте 1,5 месяца, которые мешали ему загонять овец. Он взял палку с лопатой и несколько раз ударил беззащитных животных.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а сам фигурант полностью признал вину. Теперь суд приговорил его к трем годам заключения условно.
Кроме того, Шевцову назначили один год испытательного срока. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее в донском регионе пьяная сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную бабушку. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.
Кроме того, житель донской столицы получил 9 лет за убийство бывшей жены.