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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Бизнесмены начали массово избавляться от пивного бизнеса в Ростовской области

Жители Ростовской области стали массово избавляться от пивного бизнеса

29 января 2024, 12:04
Фото: flickr.com/c by 2.0/pkristian
Бизнесмены начали массово избавляться от пивного бизнеса в Ростовской области
В Ростовской области появились десятки объявлений о продаже пивоварен, говорится на тематических сайтах.

Так, в Таганроге можно стать владельцем собственной пивоварни, но придется внести 4,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит большое количество оборудования, в том числе парогенератор, насосы и емкости для полного цикла приготовления напитка.

А если есть 350 миллионов рублей, то можно приобрести собственный пивной завод в Ростове-на-Дону.

«Все оборудование полностью рабочее, состояние идеальное. Все комплектующие и основные узлы импортные. Завод продается вместе с помещением площадью 1000 квадратных метров и земельным участком площадью 60 соток», — говорится в объявлении.

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Кроме того, покупателю остаются команда, вся рецептура и собственная торговая марка. Продавец обещает, что срок окупаемости составит три года.

Еще один завод производительностью 30 тысяч литров в месяц продают в Таганроге. А вместе с комплексом идет паб на 130 человек.

«Рассмотрю обмен на тягач или тягачи, можно с бочками под ГСМ», — говорится в объявлении. Стоимость составляет 14 миллионов рублей.

Кроме того, на сервисах объявлений появились десятки сообщений о продаже пивоварен.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пивной бизнес#Оборудование#Земельный участок#Пивоварня
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