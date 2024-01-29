Жители Ростовской области стали массово избавляться от пивного бизнеса

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Так, в Таганроге можно стать владельцем собственной пивоварни, но придется внести 4,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит большое количество оборудования, в том числе парогенератор, насосы и емкости для полного цикла приготовления напитка.
А если есть 350 миллионов рублей, то можно приобрести собственный пивной завод в Ростове-на-Дону.
«Все оборудование полностью рабочее, состояние идеальное. Все комплектующие и основные узлы импортные. Завод продается вместе с помещением площадью 1000 квадратных метров и земельным участком площадью 60 соток», — говорится в объявлении.
Кроме того, покупателю остаются команда, вся рецептура и собственная торговая марка. Продавец обещает, что срок окупаемости составит три года.
Еще один завод производительностью 30 тысяч литров в месяц продают в Таганроге. А вместе с комплексом идет паб на 130 человек.
«Рассмотрю обмен на тягач или тягачи, можно с бочками под ГСМ», — говорится в объявлении. Стоимость составляет 14 миллионов рублей.
Кроме того, на сервисах объявлений появились десятки сообщений о продаже пивоварен.