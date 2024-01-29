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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 08:49

«Да уж, было громко»: жители Ростовской области рассказали о взрыве дрона 29 января

«Звук был страшный!»: жители Ростовской области сообщили о взрыве БПЛА в лагере

29 января 2024, 08:46
Фото: mil.gov.ua/cc by 4.0
«Да уж, было громко»: жители Ростовской области рассказали о взрыве дрона 29 января

Жители Ростовской области рассказали о взрыве беспилотника 29 января

В Ростовской области РЭБ сегодня сбила беспилотник со взрывчаткой, новость об этом активно обсуждают в социальных сетях местные жители.

В Неклиновском районе утром 29 января нейтрализовали украинский беспилотник, переносивший взрывчатку. БПЛА сбили средства радиоэлектронной борьбы. В результате взрывов и падения обломков пострадало здание загородного лагеря.

Беспилотник взорвался в лагере для детей в Ростовской области
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Жители Неклиновского района в социальных сетях пишут, что слышали хлопки, когда, предположительно, нейтрализовали дрон.

«Да уж, это было очень громко»,

«Звук был страшный, сердце чуть из груди не выскочило», — пишут в социальных сетях.

«Те, кто запускает беспилотники в сторону мирных объектов и мирных граждан обязательно будут наказаны, это терроризм!» — заключили местные жители.

Напомним, в здании загородного лагеря в Неклиновском районе частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов. Жертв удалось избежать, потому что учреждение не работает зимой.

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