«Звук был страшный!»: жители Ростовской области сообщили о взрыве БПЛА в лагере

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В Неклиновском районе утром 29 января нейтрализовали украинский беспилотник, переносивший взрывчатку. БПЛА сбили средства радиоэлектронной борьбы. В результате взрывов и падения обломков пострадало здание загородного лагеря.
Жители Неклиновского района в социальных сетях пишут, что слышали хлопки, когда, предположительно, нейтрализовали дрон.
«Да уж, это было очень громко»,
«Звук был страшный, сердце чуть из груди не выскочило», — пишут в социальных сетях.
«Те, кто запускает беспилотники в сторону мирных объектов и мирных граждан обязательно будут наказаны, это терроризм!» — заключили местные жители.
Напомним, в здании загородного лагеря в Неклиновском районе частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов. Жертв удалось избежать, потому что учреждение не работает зимой.