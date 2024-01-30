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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Букмекер хочет открыть больницу в Ростове за 5 млрд рублей

Букмекер хочет открыть больницу в Ростове за 5 млрд рублей

30 января 2024, 08:25
Фото: master1305/freepik
Букмекер хочет открыть больницу в Ростове за 5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют открыть частную больницу, сообщили власти города СМИ.

В администрации рассказали изданию «Ведомости-Юг», что сейчас идет разработка документации по планировке территории. А само медицинское учреждение хотят возвести недалеко от стадиона «Ростов-Арена».

Стоимость строительства вместе с закупкой оборудования оценили в пять миллиардов рублей. В больнице должны появиться 200 койко-мест, 10 операционных, 20 комнат интенсивной терапии, а трудоустроить хотят 1,2 тысячи человек.

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«Инвестором выступает компания, принадлежащая владельцу одной из крупнейших букмекерских контор в России. Только за 2022 год чистая прибыль составила 647 миллионов рублей», — пишет издание.

Ранее власти рассказали о планах массовой застройки донского региона домами.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Больница#Строительство#Дома#Медицинское учреждение#Застройка#Стадион Ростов-Арена#Прибыль
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