Букмекер хочет открыть больницу в Ростове за 5 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В администрации рассказали изданию «Ведомости-Юг», что сейчас идет разработка документации по планировке территории. А само медицинское учреждение хотят возвести недалеко от стадиона «Ростов-Арена».
Стоимость строительства вместе с закупкой оборудования оценили в пять миллиардов рублей. В больнице должны появиться 200 койко-мест, 10 операционных, 20 комнат интенсивной терапии, а трудоустроить хотят 1,2 тысячи человек.
«Инвестором выступает компания, принадлежащая владельцу одной из крупнейших букмекерских контор в России. Только за 2022 год чистая прибыль составила 647 миллионов рублей», — пишет издание.
Ранее власти рассказали о планах массовой застройки донского региона домами.