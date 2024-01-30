Чтобы купить «однушку», ростовчанину надо отложить 83 зарплаты

Средняя зарплата в городе при этом составляет 50 тысяч рублей. Если горожанин не будет тратить эти деньги на еду, одежду и другие нужды, а только откладывать на покупку жилья, то сможет накопить на покупку квартиры примерно через семь лет. Разумеется, если за эти годы «однушки» не изменятся в цене, что маловероятно. Таким образом, на покупку квартиры ростовчанину нужно отложить 83 зарплаты.