Чтобы купить «однушку», ростовчанину надо отложить 83 зарплаты

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Эксперты подсчитали, сколько зарплат нужно отложить жителям крупных городов, чтобы купить себе однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. В Ростове такое жилье в среднем будет стоить 4,1 миллиона рублей.
Средняя зарплата в городе при этом составляет 50 тысяч рублей. Если горожанин не будет тратить эти деньги на еду, одежду и другие нужды, а только откладывать на покупку жилья, то сможет накопить на покупку квартиры примерно через семь лет. Разумеется, если за эти годы «однушки» не изменятся в цене, что маловероятно. Таким образом, на покупку квартиры ростовчанину нужно отложить 83 зарплаты.
По доступности покупки жилья среди городов-миллионников Ростов занял десятое место. Лидерами рейтинга стали Москва, Казань и Санкт-Петербург.
Напомним, цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе.