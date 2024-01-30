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Чтобы купить «однушку», ростовчанину надо отложить 83 зарплаты

Чтобы купить «однушку», ростовчанину надо отложить 83 зарплаты

30 января 2024, 12:10
Фото: cg.lindstrom/cc by 2.0/flickr.com
Чтобы купить «однушку», ростовчанину надо отложить 83 зарплаты
Ростов занял десятое место среди городов-миллионников по доступности жилья, сообщает «Тинькофф журнал».

Эксперты подсчитали, сколько зарплат нужно отложить жителям крупных городов, чтобы купить себе однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. В Ростове такое жилье в среднем будет стоить 4,1 миллиона рублей.

Средняя зарплата в городе при этом составляет 50 тысяч рублей. Если горожанин не будет тратить эти деньги на еду, одежду и другие нужды, а только откладывать на покупку жилья, то сможет накопить на покупку квартиры примерно через семь лет. Разумеется, если за эти годы «однушки» не изменятся в цене, что маловероятно. Таким образом, на покупку квартиры ростовчанину нужно отложить 83 зарплаты.

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По доступности покупки жилья среди городов-миллионников Ростов занял десятое место. Лидерами рейтинга стали Москва, Казань и Санкт-Петербург.

Напомним, цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе.

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