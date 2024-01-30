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Published Сегодня, 12:46

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Дончанку из Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ

Дончанку из Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ

30 января 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Дончанку из Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ
В Ростовской области 40-летнюю женщину поместили под домашний арест за публикации о ВС РФ в соцсетях, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Во вторник, 30 января, представители УФСБ по Ростовской области рассказали, что в отношении дончанки возбудили уголовное дело. Причиной для этого стали публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

По предварительной информации, фигурантом дела стала 40-летняя жительница Таганрога. Прошлой весной женщину уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, размер штрафа составил 30 тысяч рублей. Однако даже после штрафа дончанка повторно разместила в соцсетях материалы, которые дискредитировали российских военнослужащих и их участие в СВО.

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Сейчас в отношении жительницы Таганрога возбудили уголовное дело, пока женщина находится под следствием, ее поместили под домашний арест.

Если вина дончанки будет доказана, то, согласно открытым данным, ей придется заплатить штраф размером до 300 тысяч рублей, также женщине грозят принудительные работы сроком до трех лет или арест сроком до шести месяцев, в отдельных случаях осужденным грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростове обнаружили шпионов, которые продавали украинской разведке информацию о расположении армии и военной техники.

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