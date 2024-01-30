Дончанку из Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ

Если вина дончанки будет доказана, то, согласно открытым данным, ей придется заплатить штраф размером до 300 тысяч рублей, также женщине грозят принудительные работы сроком до трех лет или арест сроком до шести месяцев, в отдельных случаях осужденным грозит срок до пяти лет лишения свободы.