«Авария произошла на трассе М-4 „Дон“ перед аэропортом Платов. Затор растянулся почти на восемь километров», — сообщили водители.

По их словам, грузовой автомобиль протаранил трактор, в результате чего у спецтранспорта оторвало кабину. Из-за столкновения транспорт перекрыл движение и спровоцировал пробку.

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Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор

Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало.

Согласно данным онлайн-карт, поток машин практически стоит на месте. Но ближе к станице Грушевской транспортных проблем уже нет.

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