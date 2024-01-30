Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По их словам, грузовой автомобиль протаранил трактор, в результате чего у спецтранспорта оторвало кабину. Из-за столкновения транспорт перекрыл движение и спровоцировал пробку.
«Авария произошла на трассе М-4 „Дон“ перед аэропортом Платов. Затор растянулся почти на восемь километров», — сообщили водители.
Согласно данным онлайн-карт, поток машин практически стоит на месте. Но ближе к станице Грушевской транспортных проблем уже нет.
Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало.
Ранее водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя в Ростовской области.