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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор

Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор

30 января 2024, 12:25
Фото: t.me/rostovrnd
Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор

Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором

В Ростовской области грузовик врезался в трактор, что спровоцировало большую пробку, сообщили водители в соцсетях.

По их словам, грузовой автомобиль протаранил трактор, в результате чего у спецтранспорта оторвало кабину. Из-за столкновения транспорт перекрыл движение и спровоцировал пробку.

«Авария произошла на трассе М-4 „Дон“ перед аэропортом Платов. Затор растянулся почти на восемь километров», — сообщили водители.

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Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте заторДвижение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор
Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор
Фото: Яндекс.Карты

Согласно данным онлайн-карт, поток машин практически стоит на месте. Но ближе к станице Грушевской транспортных проблем уже нет.

Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало.

Ранее водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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