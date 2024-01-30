Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Напомним, что по информации проекта «Если быть точным», Ростовская область оказалась в топе регионов с неблагополучной экологической ситуацией. Самые низкие оценки донской край получил за состояние почв и воздуха, загрязнение воды и обращение с мусором.
«Меня это не удивляет. Ведь по сути, контролем никто не занимается. Сколько мы говорили о необходимости сохранения лесополос! Только сейчас в минсельхозе делают отдел по контролю за лесополосами. Это хорошо. Но контроль за внесением в почву удобрений, гербицидов и пестицидов при сельскохозяйственной деятельности не ведется», — отмечает Алексей Лебедев.
В этом направлении, по словам эколога, ситуация складывается катастрофическая. Мало того, что все вещества вносятся в почву «на глаз», приводя к ее деградации. Доходит до того, что сельские труженики бросают остатки удобрений и отравляющих веществ в лесополосах, на окраинах полей.
«Сколько раз охотоведы снимали с проводов, ловили пакеты с химикатами, которые буквально летали по полям», — уточняет собеседник.
А летом в Ростовской области нередки пыльные бури, обусловленные самым сильным восточным ветром. И когда на поле еще отсутствуют всходы, ветер разносит к населенным пунктам субстанцию, в которой содержатся отравляющие вещества.
«А мы этим дышим. Некоторые люди покупают за городом недвижимость ради свежего воздуха. Привозят туда детей. И начинается, то аллергия, то астматические проявления. Все из-за несоблюдения правил сельскохозяйственной деятельности. Ради захвата лишнего участка земли, в некоторых районах аграрии распахивают земли буквально вплотную к дворам жилых домов», — констатирует эколог.
Также, по словам эксперта, негативное влияние на экологию оказывает отсутствие должного контроля за ливневыми стоками. Этим пользуются многие предприятия — сливают отходы, которые попадают в почву и водоемы.
Еще одной проблемой в Ростовской области являются мусорные полигоны. Все они в регионе, по мнению собеседника, не соответствуют нормам.
«Кто-то экономит, а кто-то зарабатывает. Поэтому основная проблема экологии Ростовской области заключается в отсутствии контроля за сельскохозяйственной деятельность, за качеством воды, панибратство, и, думаю, даже коррупционная составляющая — покрывательство», — резюмирует эколог.