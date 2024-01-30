Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией

«Меня это не удивляет. Ведь по сути, контролем никто не занимается. Сколько мы говорили о необходимости сохранения лесополос! Только сейчас в минсельхозе делают отдел по контролю за лесополосами. Это хорошо. Но контроль за внесением в почву удобрений, гербицидов и пестицидов при сельскохозяйственной деятельности не ведется», — отмечает Алексей Лебедев.