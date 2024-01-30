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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией

Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией

30 января 2024, 11:55
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО
Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией

Эколог Лебедев объяснил плохую экологию в Ростове отсутствием должного контроля

Ситуация с экологией плачевная в Ростовской области из-за отсутствия контроля, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что по информации проекта «Если быть точным», Ростовская область оказалась в топе регионов с неблагополучной экологической ситуацией. Самые низкие оценки донской край получил за состояние почв и воздуха, загрязнение воды и обращение с мусором.

«Меня это не удивляет. Ведь по сути, контролем никто не занимается. Сколько мы говорили о необходимости сохранения лесополос! Только сейчас в минсельхозе делают отдел по контролю за лесополосами. Это хорошо. Но контроль за внесением в почву удобрений, гербицидов и пестицидов при сельскохозяйственной деятельности не ведется», — отмечает Алексей Лебедев.

В этом направлении, по словам эколога, ситуация складывается катастрофическая. Мало того, что все вещества вносятся в почву «на глаз», приводя к ее деградации. Доходит до того, что сельские труженики бросают остатки удобрений и отравляющих веществ в лесополосах, на окраинах полей.

«Сколько раз охотоведы снимали с проводов, ловили пакеты с химикатами, которые буквально летали по полям», — уточняет собеседник.

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Также, по словам эксперта, негативное влияние на экологию оказывает отсутствие контроля за ливневыми стоками.Также, по словам эксперта, негативное влияние на экологию оказывает отсутствие контроля за ливневыми стоками.
Также, по словам эксперта, негативное влияние на экологию оказывает отсутствие контроля за ливневыми стоками.
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО

А летом в Ростовской области нередки пыльные бури, обусловленные самым сильным восточным ветром. И когда на поле еще отсутствуют всходы, ветер разносит к населенным пунктам субстанцию, в которой содержатся отравляющие вещества.

«А мы этим дышим. Некоторые люди покупают за городом недвижимость ради свежего воздуха. Привозят туда детей. И начинается, то аллергия, то астматические проявления. Все из-за несоблюдения правил сельскохозяйственной деятельности. Ради захвата лишнего участка земли, в некоторых районах аграрии распахивают земли буквально вплотную к дворам жилых домов», — констатирует эколог.

Также, по словам эксперта, негативное влияние на экологию оказывает отсутствие должного контроля за ливневыми стоками. Этим пользуются многие предприятия — сливают отходы, которые попадают в почву и водоемы.

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Еще одной проблемой в Ростовской области являются мусорные полигоны. Все они в регионе, по мнению собеседника, не соответствуют нормам.Еще одной проблемой в Ростовской области являются мусорные полигоны. Все они в регионе, по мнению собеседника, не соответствуют нормам.
Еще одной проблемой в Ростовской области являются мусорные полигоны. Все они в регионе, по мнению собеседника, не соответствуют нормам.
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО

Еще одной проблемой в Ростовской области являются мусорные полигоны. Все они в регионе, по мнению собеседника, не соответствуют нормам.

«Кто-то экономит, а кто-то зарабатывает. Поэтому основная проблема экологии Ростовской области заключается в отсутствии контроля за сельскохозяйственной деятельность, за качеством воды, панибратство, и, думаю, даже коррупционная составляющая — покрывательство», — резюмирует эколог.

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