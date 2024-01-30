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Posted 30 января 2024, 11:34

Published 30 января 2024, 11:34

Modified 30 января 2024, 11:36

Updated 30 января 2024, 11:36

Эвакуация донского поселка началась после обнаружения на берегу ракеты

30 января 2024, 11:34
В Ростовской области началась эвакуация жителей поселка Дмитриадовки в пункт временного размещения, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что ПВР организовали на базе детского лагеря «Красный десант». Говорится будто причиной является обезвреживание боеприпасов, которые выбросило на берег Таганрогского залива.

«К 15 часам всех просят взять с собой паспорта и прийти на улицу Транспортную, их заберут школьные автобусы», — пишет канал. Но официальной информации об этом не поступало.

Голубев сделал заявление после найденной на берегу в Таганроге ракеты
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Ранее губернатор Василий Голубев предупредил, что в Неклиновском районе военные обезвреживают боеприпасы. А за безопасностью следят сотрудники МЧС.

Глава региона предупредил, что могут быть слышны громкие звуки, но следует быть спокойными. Ситуацию контролируют специалисты.

До этого блогер Кирилл Федоров писал в Telegram, что найденным предметом может быть сбитая украинская ракета. Но официальных подтверждений нет.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Таганрогский залив#Боеприпасы#Пункты временного размещения#Происшествия
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