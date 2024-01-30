Эвакуация донского поселка началась после обнаружения на берегу ракеты

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Канал пишет, что ПВР организовали на базе детского лагеря «Красный десант». Говорится будто причиной является обезвреживание боеприпасов, которые выбросило на берег Таганрогского залива.
«К 15 часам всех просят взять с собой паспорта и прийти на улицу Транспортную, их заберут школьные автобусы», — пишет канал. Но официальной информации об этом не поступало.
Ранее губернатор Василий Голубев предупредил, что в Неклиновском районе военные обезвреживают боеприпасы. А за безопасностью следят сотрудники МЧС.
Глава региона предупредил, что могут быть слышны громкие звуки, но следует быть спокойными. Ситуацию контролируют специалисты.
До этого блогер Кирилл Федоров писал в Telegram, что найденным предметом может быть сбитая украинская ракета. Но официальных подтверждений нет.