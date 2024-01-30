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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Голубев сделал заявление после найденной на берегу Таганрога ракеты

Голубев сделал заявление после найденной на берегу в Таганроге ракеты

30 января 2024, 09:15
Фото: 61.mchs.gov.ru
Голубев сделал заявление после найденной на берегу Таганрога ракеты
Обнаруженные боеприпасы обезвреживают сегодня в Неклиновском районе, предупредил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня в Неклиновском районе в районе Таганрогского залива военные обнаружили боеприпасы. Сейчас организованы мероприятия по их обезвреживанию.

У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
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Ситуация находится на контроле у МЧС, ведомство следит за безопасностью местных жителей. Во время обезвреживания боеприпасов могут быть слышны громкие звуки.

«Просьба сохранять спокойствие, ситуация под контролем», — предупредил губернатор Василий Голубев.

Сегодня утром сообщалось, что у берега в Таганроге нашли якобы обломки украинской ракеты. Блогер Кирилл Федоров писал, что это, предположительно, крылатая ракета «Нептун». Власти эту версию официально не подтверждали.

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