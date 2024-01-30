Голубев сделал заявление после найденной на берегу в Таганроге ракеты

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сегодня в Неклиновском районе в районе Таганрогского залива военные обнаружили боеприпасы. Сейчас организованы мероприятия по их обезвреживанию.
Ситуация находится на контроле у МЧС, ведомство следит за безопасностью местных жителей. Во время обезвреживания боеприпасов могут быть слышны громкие звуки.
«Просьба сохранять спокойствие, ситуация под контролем», — предупредил губернатор Василий Голубев.
Сегодня утром сообщалось, что у берега в Таганроге нашли якобы обломки украинской ракеты. Блогер Кирилл Федоров писал, что это, предположительно, крылатая ракета «Нептун». Власти эту версию официально не подтверждали.