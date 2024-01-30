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Published Сегодня, 10:42

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Губернатор призвал жителей Таганрога к спокойствию после обнаружения боеприпасов

Губернатор призвал жителей Таганрога к спокойствию после обнаружения боеприпасов

30 января 2024, 10:42
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
Губернатор призвал жителей Таганрога к спокойствию после обнаружения боеприпасов
Сегодня у берегов Таганрогского залива военные займутся обезвреживанием опасных боеприпасов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

У берегов Таганрогского залива нашли боеприпасы. Сегодня военные займутся их обезвреживанием. В ходе мероприятий могут быть слышны звуки взрывов.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал местных жителей не пугаться и заверил, что ситуация под контролем у властей. За обеспечением безопасности населения будут следить сотрудники МЧС.

Ранее появились кадры возможных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге. Их опубликовал блогер Кирилл Федоров. Утром он писал, что это обломки украинской ракеты «Нептун».

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