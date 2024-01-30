Губернатор призвал жителей Таганрога к спокойствию после обнаружения боеприпасов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
У берегов Таганрогского залива нашли боеприпасы. Сегодня военные займутся их обезвреживанием. В ходе мероприятий могут быть слышны звуки взрывов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал местных жителей не пугаться и заверил, что ситуация под контролем у властей. За обеспечением безопасности населения будут следить сотрудники МЧС.
Ранее появились кадры возможных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге. Их опубликовал блогер Кирилл Федоров. Утром он писал, что это обломки украинской ракеты «Нептун».