«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4

«Я ехала в город Миллерово из Ростова. На подъезде к городу Каменск вынуждена была ехать со скоростью 40 километров в час по левой полосе. По правой ехать нельзя категорически! За Каменском ремонт дорог вроде как закончен был, и в правом ряду на скорости 65 километров в час моя машина попала в огромную яму!» — рассказывает свою историю местная жительница.