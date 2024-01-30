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Published Сегодня, 06:35

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«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4

«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4

30 января 2024, 06:35
Фото: kremlin.ru
«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4

Водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4 в Ростовской области

Сотни автомобилистов подписали петицию с жалобами на состояние трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, обращение размещено на портале change.org.

Автолюбительница из Ростовской области создала петицию, обращенную к президенту, с просьбой разобраться в состоянии трассы М-4 «Дон».

«Я ехала в город Миллерово из Ростова. На подъезде к городу Каменск вынуждена была ехать со скоростью 40 километров в час по левой полосе. По правой ехать нельзя категорически! За Каменском ремонт дорог вроде как закончен был, и в правом ряду на скорости 65 километров в час моя машина попала в огромную яму!» — рассказывает свою историю местная жительница.

Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто.

«Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.

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Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.
Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.
Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.
Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто. «Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.
Фото: ТГ канал / Трасса М4 Дон Общение

Она обращает внимание, что ситуация на М-4 становится все опаснее из-за повсеместных гигантских ям. Проблема рискует стать причиной множества ДТП. Автолюбительница просит Путина и «всех ответственных лиц» обратить внимание на проблему.

«Это не только угроза безопасности, но и отражение нашего отношения к инфраструктуре страны», — заключает автор обращения.

К настоящему часу петицию подписали уже 887 человек.

Накануне водители жаловались, что из-за ям на М-4 постоянно образуются многокилометровые пробки, а также происходят дорожные аварии.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Владимир Путин#Происшествия
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