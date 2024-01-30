«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Автолюбительница из Ростовской области создала петицию, обращенную к президенту, с просьбой разобраться в состоянии трассы М-4 «Дон».
«Я ехала в город Миллерово из Ростова. На подъезде к городу Каменск вынуждена была ехать со скоростью 40 километров в час по левой полосе. По правой ехать нельзя категорически! За Каменском ремонт дорог вроде как закончен был, и в правом ряду на скорости 65 километров в час моя машина попала в огромную яму!» — рассказывает свою историю местная жительница.
Из-за выбоины она потеряла колеса и диски авто.
«Хорошо, что все живы и здоровы», — пишет автор петиции.
Она обращает внимание, что ситуация на М-4 становится все опаснее из-за повсеместных гигантских ям. Проблема рискует стать причиной множества ДТП. Автолюбительница просит Путина и «всех ответственных лиц» обратить внимание на проблему.
«Это не только угроза безопасности, но и отражение нашего отношения к инфраструктуре страны», — заключает автор обращения.
К настоящему часу петицию подписали уже 887 человек.
Накануне водители жаловались, что из-за ям на М-4 постоянно образуются многокилометровые пробки, а также происходят дорожные аварии.