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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Мужчина скрывался от правосудия 24 года после убийства в Ростовской области

30 января 2024, 10:45
В Ростовской области разбираются в деле мужчины, которого подозревают в убийстве троих людей — женщины и ее двух детей. Преступление было совершено в 1999 году, а затем подозреваемый скрылся от правосудия.

Происшествие произошло в Волгодонске. Подозреваемый и его приятели пришли к гражданской жене своего друга. Дома оказались только женщина, ее 17-летний сын и 11-летняя дочь. Злоумышленники решили ограбить дом и избавиться от свидетелей. Они убили женщину, сына и дочь.

Подозреваемые положили тела в ванну и начали обыскивать дом. Однако услышали шорох и вернулись, чтобы добить ножом выживших.

Преступникам удалось найти всего 240 рублей и золотое кольцо. Троих подозреваемых быстро поймали, но четвертому удалось скрыться и оставаться незамеченным на протяжении многих лет.

После убийства мужчина поселился на безлюдном острове в Цимлянском водохранилище, где жил, ловил рыбу и раков. Он сменил паспорт, используя документы другого человека. Благодаря этому он скрывал свое прошлое и жил обычной жизнью на окраине Москвы, а затем переехал в Орловскую область, где женился и стал семьянином, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В 2023 году мужчину нашли благодаря сравнительному анализу его старых фотографий и новой фотографии одного из жителей Орловской области. Подозреваемого задержали и доставили в Волгодонск. Расследование продолжается под контролем надзорных органов.

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