Мужчина скрывался от правосудия 24 года после убийства в Ростовской области

В Ростовской области разбираются в деле мужчины, которого подозревают в убийстве троих людей — женщины и ее двух детей. Преступление было совершено в 1999 году, а затем подозреваемый скрылся от правосудия.