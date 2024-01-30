Мужчина скрывался от правосудия 24 года после убийства в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Происшествие произошло в Волгодонске. Подозреваемый и его приятели пришли к гражданской жене своего друга. Дома оказались только женщина, ее 17-летний сын и 11-летняя дочь. Злоумышленники решили ограбить дом и избавиться от свидетелей. Они убили женщину, сына и дочь.
Подозреваемые положили тела в ванну и начали обыскивать дом. Однако услышали шорох и вернулись, чтобы добить ножом выживших.
Преступникам удалось найти всего 240 рублей и золотое кольцо. Троих подозреваемых быстро поймали, но четвертому удалось скрыться и оставаться незамеченным на протяжении многих лет.
После убийства мужчина поселился на безлюдном острове в Цимлянском водохранилище, где жил, ловил рыбу и раков. Он сменил паспорт, используя документы другого человека. Благодаря этому он скрывал свое прошлое и жил обычной жизнью на окраине Москвы, а затем переехал в Орловскую область, где женился и стал семьянином, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
В 2023 году мужчину нашли благодаря сравнительному анализу его старых фотографий и новой фотографии одного из жителей Орловской области. Подозреваемого задержали и доставили в Волгодонск. Расследование продолжается под контролем надзорных органов.