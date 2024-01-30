Новый этап развития: Губернатор Василий Голубев задаёт тон на Левом Берегу Дона

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Губернатор призвал чиновников активно изучить гидрологическую обстановку территории левобережья. Оценка риска наводнений, которую проведут чиновники до начала крупномасштабной застройки левого берега, направлена на обеспечение безопасности будущих жителей и сохранение благоприятной экологии.
Ранее сообщалось, что Алексей Логвиненко подписал постановление, разрешающее индивидуальному предпринимателю Павлу Шумееву распланировать большой участок земли на левом берегу Дона. Доцент ДГТУ Павел Шумеев в марте 2022 года получил возможность провести планировку обширного участка на Военведе. Впоследствии, летом прошлого года, его имя появилось в документах, связанных с изменениями в проекте застройки 10-го микрорайона Левенцовки.
Несмотря на возможные вызовы, связанные с изменением гидрологической системы, власти стремятся к развитию левобережной части города. Проекты застройки, в том числе создание нового парка и жилого комплекса, сохранение зеленых насаждений и возможное продление набережной, говорит о стремлении создать благоприятную и безопасную среду для жителей города.
Источник: Телеграм-канал «Дон меняется»