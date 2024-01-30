Новый этап развития: Губернатор Василий Голубев задаёт тон на Левом Берегу Дона

Ранее сообщалось, что Алексей Логвиненко подписал постановление, разрешающее индивидуальному предпринимателю Павлу Шумееву распланировать большой участок земли на левом берегу Дона. Доцент ДГТУ Павел Шумеев в марте 2022 года получил возможность провести планировку обширного участка на Военведе. Впоследствии, летом прошлого года, его имя появилось в документах, связанных с изменениями в проекте застройки 10-го микрорайона Левенцовки.