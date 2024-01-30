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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Новый этап развития: Губернатор Василий Голубев задаёт тон на Левом Берегу Дона

Новый этап развития: Губернатор Василий Голубев задаёт тон на Левом Берегу Дона

30 января 2024, 11:59
Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
На совещании в администрации, Губернатор Василий Голубев, обсудил ряд вопросов. Одной из тем стала гидрологическая обстановка на территории левого берега Дона.

Губернатор призвал чиновников активно изучить гидрологическую обстановку территории левобережья. Оценка риска наводнений, которую проведут чиновники до начала крупномасштабной застройки левого берега, направлена на обеспечение безопасности будущих жителей и сохранение благоприятной экологии.

Ранее сообщалось, что Алексей Логвиненко подписал постановление, разрешающее индивидуальному предпринимателю Павлу Шумееву распланировать большой участок земли на левом берегу Дона. Доцент ДГТУ Павел Шумеев в марте 2022 года получил возможность провести планировку обширного участка на Военведе. Впоследствии, летом прошлого года, его имя появилось в документах, связанных с изменениями в проекте застройки 10-го микрорайона Левенцовки.

Несмотря на возможные вызовы, связанные с изменением гидрологической системы, власти стремятся к развитию левобережной части города. Проекты застройки, в том числе создание нового парка и жилого комплекса, сохранение зеленых насаждений и возможное продление набережной, говорит о стремлении создать благоприятную и безопасную среду для жителей города.

Источник: Телеграм-канал «Дон меняется»

Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
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