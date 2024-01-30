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Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном

Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном

30 января 2024, 17:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном

В центре Ростова собираются изъять около 40 домов и участков земли под застройку

В Ростове власти опубликовали список домов, нежилых помещений и участков земли, которые собираются изъять у владельцев для строительства дороги на Театральном спуске, информация об этом появилась на портале администрации.

Во вторник, 30 января, власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление об изъятии в муниципальную собственность объектов недвижимости, расположенных в зоне строительства автодороги в границах Театрального спуска.

Схема изымаемых участковСхема изымаемых участков
Схема изымаемых участков
Фото: администрация Ростова

Речь идет об участках земли, жилых домах, жилых помещениях в МКД, летних кухнях, сараях и гаражах, которые находятся в границах улицы Орловской, Чувашского и Краснофлотского переулков, а также улиц Терской и Шатоевской. В общем сложности в списке упоминаются около 40 объектов недвижимости.

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Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону поручили направить собственникам уведомлениям об изъятии и подготовить оценку для выкупа объектов, если владельцы не согласятся с предложенной суммой — представители городских органов власти могут обратиться в суд.

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