Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном

Речь идет об участках земли, жилых домах, жилых помещениях в МКД, летних кухнях, сараях и гаражах, которые находятся в границах улицы Орловской, Чувашского и Краснофлотского переулков, а также улиц Терской и Шатоевской. В общем сложности в списке упоминаются около 40 объектов недвижимости.