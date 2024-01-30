Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Во вторник, 30 января, власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление об изъятии в муниципальную собственность объектов недвижимости, расположенных в зоне строительства автодороги в границах Театрального спуска.
Речь идет об участках земли, жилых домах, жилых помещениях в МКД, летних кухнях, сараях и гаражах, которые находятся в границах улицы Орловской, Чувашского и Краснофлотского переулков, а также улиц Терской и Шатоевской. В общем сложности в списке упоминаются около 40 объектов недвижимости.
Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону поручили направить собственникам уведомлениям об изъятии и подготовить оценку для выкупа объектов, если владельцы не согласятся с предложенной суммой — представители городских органов власти могут обратиться в суд.