Осужденный экс-глава района в Ростове возглавил предприятия «Газпрома»

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Издание со ссылкой на источник пишет, что Григорян назначен на пост директора филиала АО «Газпром распределение Тверь» в Торжке. Говорится, что его утвердили с 16 января.
Эта структура занимается транспортировкой газа жителям и местным компаниям. Ранее Григорян возглавлял Первомайский район города, на этом посту он пробыл с 2016 по 2020 годы.
«После этого его коснулось уголовное преследование и в 2021 году ему назначили условный срок по обвинению в превышении полномочий. Причиной стало то, что он не пресекал незаконную торговлю», — уточнило издание.
Добавим, что на сайте структуры «Газпрома» информации о Григоряне пока нет. Официальной информации о его назначении не появлялось.
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