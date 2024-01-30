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Updated Сегодня, 12:45

Осужденный экс-глава района в Ростове возглавил предприятие «Газпрома»

Осужденный экс-глава района в Ростове возглавил предприятия «Газпрома»

30 января 2024, 12:43
Фото: rostov-gorod.ru
Осужденный экс-глава района в Ростове возглавил предприятие «Газпрома»
Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян, ставший фигурантом уголовного дела, получил работу в структуре «Газпрома», сообщает «Блокнот Ростов».

Издание со ссылкой на источник пишет, что Григорян назначен на пост директора филиала АО «Газпром распределение Тверь» в Торжке. Говорится, что его утвердили с 16 января.

Эта структура занимается транспортировкой газа жителям и местным компаниям. Ранее Григорян возглавлял Первомайский район города, на этом посту он пробыл с 2016 по 2020 годы.

«После этого его коснулось уголовное преследование и в 2021 году ему назначили условный срок по обвинению в превышении полномочий. Причиной стало то, что он не пресекал незаконную торговлю», — уточнило издание.

Добавим, что на сайте структуры «Газпрома» информации о Григоряне пока нет. Официальной информации о его назначении не появлялось.

Ранее в донском регионе главное следственное управление впервые возглавила женщина.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Уголовное дело#Ростов#Директор#Газпром#Превышение должностных полномочий
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