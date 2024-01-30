rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове

Перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове

30 января 2024, 07:13
Фото: 1MI
Перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове
Инструктаж провели с водителями после скандала с выгнанной из автобуса сиротой, рассказали в пресс-службе МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

Перевозчик прокомментировал скандал, произошедший в Ростове 24 января. В социальных сетях сообщили, что девушку-сироту водитель автобуса №3 выгнал из транспортного средства из-за положенного ей бесплатного проезда.

В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда
Узнать подробнее

Компания «Ростовпассажиртранс», обслуживающая маршрут, представила свою версию событий. Там заявили, что девушка действительно показала водителю карту, предоставляющую бесплатный проезд. Водитель попросил поднести карту поближе, чтобы рассмотреть ее с двух сторон, на что получил отказ.

«Пассажирка отказала и сказала, что будет жаловаться, что не обязана, что все её и так возят», — сообщает пресс-служба перевозчика.

Затем водитель якобы предложил сироте оплатить проезд, она отказалась и вышла из автобуса.

Перевозчик заверил, что для предотвращения подобных скандалов провел инструктаж с водителями. Был ли наказан водитель автобуса, не уточняется.

Напомним, к сожалению, записи конфликта из салона нет в распоряжении перевозчика из-за перезаписи, а потому достоверно установить подробности конфликта проблематично.

Читайте также:
За январь жилье в новостройках Ростова подорожало на 2%Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекойГенконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Власти в Ростовской области потребовали починить дороги до середины февраля
Сегодня, 06:50
«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4
Сегодня, 06:35
В Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире
Сегодня, 05:56
У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
Сегодня, 05:23
Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля
Сегодня, 04:49
Прогноз геомагнитной активности Солнца в Ростовской области в феврале
Сегодня, 04:46