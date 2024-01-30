Перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Перевозчик прокомментировал скандал, произошедший в Ростове 24 января. В социальных сетях сообщили, что девушку-сироту водитель автобуса №3 выгнал из транспортного средства из-за положенного ей бесплатного проезда.
Компания «Ростовпассажиртранс», обслуживающая маршрут, представила свою версию событий. Там заявили, что девушка действительно показала водителю карту, предоставляющую бесплатный проезд. Водитель попросил поднести карту поближе, чтобы рассмотреть ее с двух сторон, на что получил отказ.
«Пассажирка отказала и сказала, что будет жаловаться, что не обязана, что все её и так возят», — сообщает пресс-служба перевозчика.
Затем водитель якобы предложил сироте оплатить проезд, она отказалась и вышла из автобуса.
Перевозчик заверил, что для предотвращения подобных скандалов провел инструктаж с водителями. Был ли наказан водитель автобуса, не уточняется.
Напомним, к сожалению, записи конфликта из салона нет в распоряжении перевозчика из-за перезаписи, а потому достоверно установить подробности конфликта проблематично.