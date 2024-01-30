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Появились кадры найденных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге

Появились кадры возможных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге

30 января 2024, 10:00
Фото: ТГ канал Кирилл Федоров
Появились кадры найденных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге
В Интернете опубликовали кадры сбитой украинской ракеты, которую могли найти на берегу в Таганроге, пишет блогер Кирилл Федоров.

Он написал в Telegram, что сбитую крылатую ракету «Нептун» якобы выбросило на берег Азовского моря. Также он приложил видео, на котором показаны обломки в воде.

Но официальной информации об этом не поступало. Сейчас губернатор Василий Голубев написал в соцсетях, что во вторник, 30 января, военные проводят в Неклиновском районе работу по обезвреживанию найденных боеприпасов.

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«Представители МЧС принимают меры по обеспечению безопасности людей. При выполнении работ в районе Таганрогского залива могут быть слышны громкие звуки», — предупредил глава региона.

Он попросил быть спокойными, так как ситуация полностью контролируется.

Ранее украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#МЧС#Азовское море#Обломки#Украинская ракета#Боеприпасы#Губернатор Василий Голубев#Происшествия
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