Появились кадры возможных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге

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Он написал в Telegram, что сбитую крылатую ракету «Нептун» якобы выбросило на берег Азовского моря. Также он приложил видео, на котором показаны обломки в воде.
Но официальной информации об этом не поступало. Сейчас губернатор Василий Голубев написал в соцсетях, что во вторник, 30 января, военные проводят в Неклиновском районе работу по обезвреживанию найденных боеприпасов.
«Представители МЧС принимают меры по обеспечению безопасности людей. При выполнении работ в районе Таганрогского залива могут быть слышны громкие звуки», — предупредил глава региона.
Он попросил быть спокойными, так как ситуация полностью контролируется.
Ранее украинский беспилотник со взрывчаткой сбили в Ростовской области 29 января.