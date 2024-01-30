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Пробка в 12 километров сковала М-4 в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Пробка в 12 километров сковала М-4 в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

30 января 2024, 08:50
Фото: ГИБДД по РО
Пробка в 12 километров сковала М-4 в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Пробка в 12 километров сковала М-4 в Ростовской области из-за ремонтных работ

В Красносулинском районе и Октябрьском районе Ростовской области затруднено движение машин на федеральной трассе, рассказали в ГИБДД.

Пробка собралась на трассе М-4 «Дон» с 995-го по 1007-й километры. Этот участок дороги проходит через Красносулинский и Октябрьский районы. Затор там образовался из-за ремонта дорожного полотна.

В ГИБДД рекомендовали объезжать затор через Новошахтинск и Шахты.

Ямы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области
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Водители в соцсетях пишут: «Машины еле едут. Причина — ямы».

Напомним, водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4 в Ростовской области. Они жалуются, что выбоины постоянно провоцируют пробки и ДТП. Также автомобилисты вынуждены тратиться на замену колес.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Шахты#Транспорт#Красносулинский район#Происшествия
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