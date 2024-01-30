Пробка в 12 километров сковала М-4 в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Пробка собралась на трассе М-4 «Дон» с 995-го по 1007-й километры. Этот участок дороги проходит через Красносулинский и Октябрьский районы. Затор там образовался из-за ремонта дорожного полотна.
В ГИБДД рекомендовали объезжать затор через Новошахтинск и Шахты.
Водители в соцсетях пишут: «Машины еле едут. Причина — ямы».
Напомним, водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4 в Ростовской области. Они жалуются, что выбоины постоянно провоцируют пробки и ДТП. Также автомобилисты вынуждены тратиться на замену колес.