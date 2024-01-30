rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Стало известно, когда ждать мощных магнитных бурь в Ростовской области в феврале

Прогноз геомагнитной активности Солнца в Ростовской области в феврале

30 января 2024, 04:46
Фото: Jerry Huddleston/cc by 2.0/flickr.com
Стало известно, когда ждать мощных магнитных бурь в Ростовской области в феврале

Стало известно, когда ждать мощных магнитных бурь в Ростовской области в феврале

Пик мощных магнитных бурь в Ростовской области придется на конец февраля, следует из метео прогнозов.

Специалисты дали прогноз активности Солнца в феврале. Выяснилось, что начало февраля выдастся для Ростовской области спокойным. Интенсивность магнитных бурь не превысит двух баллов из пяти максимальных.

Однако с середины февраля активность Солнцf возрастет. На 16 и 17 февраля придется один из пиков мощных магнитных бурь. Их сила и влияние оцениваются в три балла из пяти максимальных.

Затем геомагнитная обстановка стихнет до лишь одного балла, заметных возмущений не будет.

Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан, и что делать
Узнать подробнее

Очередной пик придется с 22 по 27 февраля. Интенсивность магнитных бурь возрастет до двух-трех баллов. Вместе с тем в последние дни февраля геомагнитная обстановка снова нормализуется, заметные возмущения прекратятся.

Ранее глава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале.

Читайте также:
Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской областиГлава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в февралеВ Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Магнитные бури в Ростовской области
Подпишитесь
На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию
Вчера, 15:24
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
Вчера, 15:11
Министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области
Вчера, 15:05
Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году
Вчера, 10:18
«Следите за подвалами»: урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове
Вчера, 08:52
Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома
Вчера, 11:09