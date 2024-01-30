Прогноз геомагнитной активности Солнца в Ростовской области в феврале

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Специалисты дали прогноз активности Солнца в феврале. Выяснилось, что начало февраля выдастся для Ростовской области спокойным. Интенсивность магнитных бурь не превысит двух баллов из пяти максимальных.
Однако с середины февраля активность Солнцf возрастет. На 16 и 17 февраля придется один из пиков мощных магнитных бурь. Их сила и влияние оцениваются в три балла из пяти максимальных.
Затем геомагнитная обстановка стихнет до лишь одного балла, заметных возмущений не будет.
Очередной пик придется с 22 по 27 февраля. Интенсивность магнитных бурь возрастет до двух-трех баллов. Вместе с тем в последние дни февраля геомагнитная обстановка снова нормализуется, заметные возмущения прекратятся.
Ранее глава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале.