«Прячут душ от пациентов»: жители Ростова назвали худшие больницы и поликлиники

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Согласно отзывам на картах и в социальных сетях, в городской поликлинике №42 оценки ниже трех звезд из пяти имеют практически все отделения. Однако наиболее негативные отзывы собрало ее терапевтическое отделение на улице Еременко, 31А/30А. На «Яндекс. Картах» пользователи поставили медучреждению оценку в 2,3 балла из пяти максимальных.
Пациенты жалуются, что в больнице постоянно очереди ко всем специалистам. При этом попасть к врачу тяжело и из-за бюрократических проволочек и проблем с электронной записью.
«В поликлинике не хватает персонала и оборудования на такой большой спальный район. Врачи успевают лишь выписать направления на анализы в другие лечебные учреждения», — сетуют другие пациенты.
Также многие не довольны маленькой площадью поликлиники и узкими коридорами, из-за чего в медучреждении часто наблюдаются столпотворения.
«Узкий коридор, места мало. На прием записаться невозможно. Еле дозвонилась, чтобы записаться к врачам. Но мне сказали или прийти, или позвонить в понедельник с 7 часов утра. Почему только в понедельник? Беспорядок», — заключают ростовчане.
Вместе с тем пациенты отмечают профессионализм и человечность большинства врачей, работающих в поликлинике.
«Очень понравилось, все врачи понимающие, отзывчивые, особенно респект хирургу, очень хорошо знает свою профессию. Спасибо большое за человечность, в наше время это редкость», — заключают пользователи онлайн-карт.
Горбольница №4 располагается в центре Ростова, на Социалистической улице, 160. В «Яндекс. Картах» медучреждение получило, согласно отзывам, оценку в 2,7 балла из пяти возможных.
Пациенты жалуются на плохое питание в больнице, а также на проблемное состояние туалетов. К последним, кстати, накопилось больше всего претензий.
«Это не больница, это филиал ада на земле. […] Туалеты не убираются по несколько дней. Кормят безвкусно, словно скотину. Мне довелось побывать во многих больницах, хуже этой не встречал», — говорится в отзывах.
«Санузлы — полная антисанитария, из-под унитазов течет вода, света нет, персонал скрывает от пациентов наличие душа. Персонала не хватает, вонь, смрад и окна не открываются!» — пишут ростовчане.
«Самая грязная поликлиника и больница в Ростове», — подытожили пациенты.
Однако, как и в предыдущем случае, бытовые проблемы компенсирует профессионализм врачей и медсестер.
«Я был приятно удивлен отношением, внимательностью и профессионализмом врачей и медсестер! Несмотря на то, что бытовые условия во всей больнице оставляют желать лучшего, чуткость и отзывчивость врачей это всё компенсирует и перекрывает. Как правило, больной человек неприятен сам себе, и большинство врачей реагируют на них соответственно, но здесь же врачи подходят со всей ответственностью к своей работе, они волнуются и переживают за здоровье каждого пациента», — пишут ростовчане.
Горбольница №7 на улице Профсоюзной, 49/52 получила от пользователей «Яндекс. Карт» 3,8 балла из пяти возможных. Большая часть претензий к медучреждению связана не с санитарией, как в прошлом случае, а с качеством предоставляемой помощи. Однако состояние туалетов и душевых также вызывает вопросы.
«Все плохо и долго. Если вы относитесь по своей прописке к этой поликлинике, то лучше вообще не болеть», — рассказывают пациенты.
«Все настолько ужасно, что болеть не хочется вообще. […] В стационар положили тетку, она сбежала оттуда от огромного количества тараканов, было жарко, окна открыть нельзя, нет москитных сеток», — говорится в отзывах.
«Два раза теряли ЭКГ. Запись через Госуслуги — фейк. Очередь всё равно на час минимум. Сдать кровь — приходите к шести утра, будете 20-м и пройдёте десять кругов ада», — заключили пользователи онлайн-карт.
Однако не у всех сложилось негативное впечатление о больнице.
«Очень чисто и уютно. Внимательные врачи. Всегда протянут руку помощи», — пишут благодарные пациенты.
Оценку в 3,8 балла из пяти возможных получила на онлайн-картах и дневной стационар Детской городской поликлиника №17 на проспекте Космонавтов, 10/2. Родители маленьких пациентов поликлиники жалуются на плохое материальное обеспечение медучреждения и недостаточное количество специалистов.
«Поликлиника медленно умирает. Врачей все меньше и меньше. Узких специалистов не хватает. Материальная база низкая», — пишут пользователи онлайн-карт.
«Отношение в регистратуре отвратительное! Вечно нет педиатров! Постоянно врачи не в кабинете! Ходить туда не хочется лишний раз», — сетуют ростовчане.
Они добавляют, что тем не менее большинство врачей являются профессионалами и хорошо обращаются с детьми.
«Да, старенькая [поликлиника — прим. ред.], но персонал отличный, бабушки — супер, деток заигрывают, чтобы не плакали», — рассказывают родители юных пациентов.
Поликлиника №1 на Металлургической, 106/1 получила от ростовчан оценку в три балла из пяти максимальных.
«Темное помещение. Входишь как в морг. Никого не найдешь», — рассказывают ростовчане.
«Начиная с регистратуры и заканчивая заместителями, у очень многих пациентов происходят конфликты. К пульмонологу записали за две недели, приехала по времени и прождала один час врача. Вместо извинений она порекомендовала перейти в другую поликлинику», — поделилась опытом посещения поликлиники ростовчанка.
«Место, куда не стоит попадать», — резюмировали пользователи онлайн-карт.
Однако другие поставили поликлинике оценку в пять максимальных баллов. Ростовчане пишут о медучреждении:
«Тихо, никого нет. Нормально», «Хорошая поликлиника, местами есть, над чем поработать, но в целом плюсов больше, чем минусов».