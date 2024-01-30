«Прячут душ от пациентов»: жители Ростова назвали худшие больницы и поликлиники

«Я был приятно удивлен отношением, внимательностью и профессионализмом врачей и медсестер! Несмотря на то, что бытовые условия во всей больнице оставляют желать лучшего, чуткость и отзывчивость врачей это всё компенсирует и перекрывает. Как правило, больной человек неприятен сам себе, и большинство врачей реагируют на них соответственно, но здесь же врачи подходят со всей ответственностью к своей работе, они волнуются и переживают за здоровье каждого пациента», — пишут ростовчане.