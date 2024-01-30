Население Ростовской области будет сокращаться на примерно 23 тыс человек в год

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Росстат подсчитал предположительную численность населения Российской Федерации до 2045 года. Прогноз осуществлен от базы на начало 2018 года в разных регионах РФ.
Выяснилось, что самая сложная ситуация с убылью населения сложилась в Москве и Московской области. В столице в будущие два десятилетия естественная убыль составит суммарно 696 тысяч человек, или 31,6 тысячи в среднем за год. В Подмосковье показатель к 2045 году суммарно достигнет 610 тысяч человек (или 27,7 тысячи за год).
Тройку антилидеров замкнула Ростовская область. По прогнозам социологов, здесь ежегодно убыль населения составит 23,8 тысячи человек. Таким образом, к 2045 году показатель достигнет почти полумиллиона человек.
Лидерами по приросту населения станут республики Кавказа — Чечня и Ингушетия.
Расчеты Росстата, вероятно, не далеко от истины. Напомним, по итогам 2023 года, убыль населения в Ростовской области уже составила почти 20 тысяч человек. Демографическая ситуация не меняется в регионе уже несколько лет. Из года в год число умерших в области превышает число родившихся. Даже с условием снижения смертности в 2023 году рождаемость в регионе стоит на месте.
Социолог Анна Верещагина рассказывала RostovGazeta, что на демографическую ситуацию влияет множество факторов, например, смена поколений (сейчас в репродуктивном возрасте находится и без того малочисленное поколение рожденных в 90-е), а также смена ценностей. Многодетность и раннее появление первенца перестали быть приоритетом у молодых людей.
Ранее сообщалось, что мужчины в Ростовской области стали умирать в четыре раза чаще женщин.