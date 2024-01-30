Население Ростовской области будет сокращаться на примерно 23 тыс человек в год

Расчеты Росстата, вероятно, не далеко от истины. Напомним, по итогам 2023 года, убыль населения в Ростовской области уже составила почти 20 тысяч человек. Демографическая ситуация не меняется в регионе уже несколько лет. Из года в год число умерших в области превышает число родившихся. Даже с условием снижения смертности в 2023 году рождаемость в регионе стоит на месте.