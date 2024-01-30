Ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона

Сейчас точно известно только о трёх жилых районах, один из которых уже находится в стадии строительства под названием «Левобережье». Еще два района будут построены по разные стороны Восточного шоссе.Четвёртый микрорайон может вырасти прямо на берегу Дона, на месте рощи, которую несколько лет назад жители города сумели сохранить от застройки.