Ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на Левом берегу Дона

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
На прошлой неделе губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о создании четырех микрорайонов на левом берегу реки Дон. Один их них должен появиться на месте рощи, которую жители города спасли в 2021 году.
Сейчас точно известно только о трёх жилых районах, один из которых уже находится в стадии строительства под названием «Левобережье». Еще два района будут построены по разные стороны Восточного шоссе.Четвёртый микрорайон может вырасти прямо на берегу Дона, на месте рощи, которую несколько лет назад жители города сумели сохранить от застройки.
Пока ни власти, ни застройщики не сообщили о возможном строительстве микрорайона на берегу Дона.Но в минувшем году бизнесмену Павлу Шумеевуудалось получить разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территорииземельного участка на левом берегу Дона, с западной стороны от Ворошиловского моста в районе залива Ковш. В границах участка и располагается та самая Левобережная роща.
По информации 161.ру, предприниматель хочет создать здесь жилье, рекреационную зонуи набережную. Согласно открытым данным, имя Павла Шумеева ранее уже было на слуху при выдаче разрешений на подготовку планировки территории под застройку.
Весной 2022 года предпринимателю разрешили распланировать участок в границах Элеваторный — Нефтяной — Таганрогская, его площадь превышает 61 гектар. Это было необходимо для комплексного освоения, в планах значились жилые многоэтажки, а также социальные объекты.
Стоит напомнить, что во время анонса четырех микрорайонов, губернатор Василий Голубев поручил властям Ростова заняться вопросом гидрологическогоисследования земель на левобережье. «Теперь необходимо смотреть и просчитывать, как во время различных опасных ситуаций будет вести себя вода. Пока этот вопрос не будет проработан, то ничего нельзя осваивать», — говорил губернатор.
Дело в том, что перед масштабным освоением земель левобережья и многоэтажного строительства там, у проектировщиков и застройщиков должно быть понимание того, как поведёт себя вода в различных ситуациях, чтобы избежать из-за риска паводкового затопления.
Отметим, что жители улицы Шоссейной на левом берегу Дона еще в 2016 году просили власти решить проблему с тем, что топит их территории в связи с началом строительства крупных объектов в пойме Дона. Тогда, напомним, на левом берегу появились торговый комплекс Мегамаг, новая развязка к Темерницкому мосту и начали строительство стадиона «Ростов-Арена».
В 2021 году планировалось передать участок рощи на Шоссейной улице (на запад от Ворошиловского моста) для строительства жилого комплекса. Тогда жители Ростова смогли сохранить эту лесную зону. Однако выяснилось, что планы по освоению данной территории все же остались.
Ростовчане постоянно ведут борьбу за территорию рощи, протестуя против возможного строительства многоэтажных домов на берегу Дона. Но они получали ответ, что ничего не мешает начать стройку уже сейчас, так как это не противоречит генеральному плану города.
Но после открытого возмущения ростовчан в 2021 году и передаче властям обращения в защиту рощи, под которым подписалось 1500 горожан, глава администрации города Алексей Логвиненко опроверг планы по строительству жилья на месте рощи.
«У меня есть пожелание к экологам, дендрологам и другим специалистам, чтобы здесь попытались совместить будущее продление парка Левобережного и эко-парка, в котором будут деревья, дорожки, лавочки, освещение, возможно, переходные мостики. При разработке проекта в обязательном порядке учтём мнение жителей и экспертов, вынесем его на общественное обсуждение», — заявлял он.
Теперь местные жители надеются, что на этой территории не будут планировать высотного строительства без тщательного исследования гидрологии. А на самом берегу — благоустроят рощу и создадут общественно-рекреационную зону.