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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты

Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты

30 января 2024, 15:49
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты
В Ростовской области на берегу Азовского моря находят боеприпасы, пока эксперты заявляют о критическом состоянии экологии, а в Ростове выясняют обстоятельства гибели судьи Арбитражного суда.
Сюжет
СВО

Подробности трагедии

Во вторник, 30 января, на сайте Арбитражного суда Ростовской области объявили о трагической гибели судьи Светланы Прокопчук.

Женщине было 42 года, она работает в арбитражном суде уже 10 лет. По словам коллег, женщина погибла в пожаре на улице Шаумяна 27 января.

В суде выразили соболезнования родным и друзьям женщины.

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О пожаре в доме на Шаумяна сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огонь охватил 50 квадратных метров жилья, к работам по ликвидации пожара привлекли более 40 спасателей, которые пытались потушить пламя больше часа.

Официально информация об этом пока не подтвердилась.

Проблемы окружающей среды

Проект «Если быть точным» объявил, что Ростовская область попала в топ субъектов РФ, где наблюдается самая напряженная экологическая ситуация.

Эксперты составили рейтинг регионов, собрав официальные данные Росприроднадзора и Росгидромета за 2022 год. По результатам анализа данных, в Ростовской области оказалась наиболее напряженная экологическая обстановка из-за проблем с состоянием почвы, качеством воздуха, загрязнением воды и обращением с отходами.

По словам аналитиков, 91,4% водоемов в Ростовской области оказались загрязненными, также специалисты выявили хроническое загрязнение 25,1% почв промышленными токсикантами. Кроме того, на территории региона выявили более сотни незаконных свалок, а вот особо охраняемых территорий оказалось всего 89.

Ежегодные расходы региона на борьбу за экологию тоже оказались небольшими, не дотянув до восьми миллионов рублей.

Ежегодные расходы региона на борьбу за экологию тоже оказались небольшими, не дотянув до восьми миллионов рублей.Ежегодные расходы региона на борьбу за экологию тоже оказались небольшими, не дотянув до восьми миллионов рублей.
Ежегодные расходы региона на борьбу за экологию тоже оказались небольшими, не дотянув до восьми миллионов рублей.
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО

На берегу моря

Главной новостью дня стала информация о том, что в Неклиновском районе Ростовской области обнаружили боеприпасы. Опасный снаряд нашли на берегу моря — в Таганрогском заливе.

К месту происшествия прибыли военные, которые начали обезвреживать неизвестные боевые снаряды.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, дончанам не следует обращаться внимания на возможные громкие звуки, которым возникнут в ходе обезвреживания боеприпасов.

Жителей Ростовской области призвали сохранять спокойствие, кроме того, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в Дмитриадовке началась эвакуация жителей поселка в ПВР, чтобы дать сотрудникам экстренных работ и военным спокойно заниматься работами по обезвреживанию и ликвидации находки.

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