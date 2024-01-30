Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты

О пожаре в доме на Шаумяна сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огонь охватил 50 квадратных метров жилья, к работам по ликвидации пожара привлекли более 40 спасателей, которые пытались потушить пламя больше часа.