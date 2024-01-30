Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Во вторник, 30 января, на сайте Арбитражного суда Ростовской области объявили о трагической гибели судьи Светланы Прокопчук.
Женщине было 42 года, она работает в арбитражном суде уже 10 лет. По словам коллег, женщина погибла в пожаре на улице Шаумяна 27 января.
В суде выразили соболезнования родным и друзьям женщины.
О пожаре в доме на Шаумяна сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огонь охватил 50 квадратных метров жилья, к работам по ликвидации пожара привлекли более 40 спасателей, которые пытались потушить пламя больше часа.
Официально информация об этом пока не подтвердилась.
Проект «Если быть точным» объявил, что Ростовская область попала в топ субъектов РФ, где наблюдается самая напряженная экологическая ситуация.
Эксперты составили рейтинг регионов, собрав официальные данные Росприроднадзора и Росгидромета за 2022 год. По результатам анализа данных, в Ростовской области оказалась наиболее напряженная экологическая обстановка из-за проблем с состоянием почвы, качеством воздуха, загрязнением воды и обращением с отходами.
По словам аналитиков, 91,4% водоемов в Ростовской области оказались загрязненными, также специалисты выявили хроническое загрязнение 25,1% почв промышленными токсикантами. Кроме того, на территории региона выявили более сотни незаконных свалок, а вот особо охраняемых территорий оказалось всего 89.
Ежегодные расходы региона на борьбу за экологию тоже оказались небольшими, не дотянув до восьми миллионов рублей.
Главной новостью дня стала информация о том, что в Неклиновском районе Ростовской области обнаружили боеприпасы. Опасный снаряд нашли на берегу моря — в Таганрогском заливе.
К месту происшествия прибыли военные, которые начали обезвреживать неизвестные боевые снаряды.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, дончанам не следует обращаться внимания на возможные громкие звуки, которым возникнут в ходе обезвреживания боеприпасов.
Жителей Ростовской области призвали сохранять спокойствие, кроме того, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в Дмитриадовке началась эвакуация жителей поселка в ПВР, чтобы дать сотрудникам экстренных работ и военным спокойно заниматься работами по обезвреживанию и ликвидации находки.