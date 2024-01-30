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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Почвы и воздух в Ростовской области оказались одними из самых грязных в стране

Ростовская область попала в список самых экологически неблагополучных регионов

30 января 2024, 07:34
Фото: Иллюстрация / ЦЛАТИ по ЮФО
Почвы и воздух в Ростовской области оказались одними из самых грязных в стране
Ростовская область попала в топ регионов с самой напряженной экологической ситуацией, исследование проводил проект «Если быть точным».

Эксперты составили рейтинг российских регионов, составленный на основе данных об экологической обстановке. В расчет бралась официальная информация от Росприроднадзора и Росгидромета за 2022 год.

Ростовская область попала в список субъектов, где складывается наиболее напряженная ситуация. Регион получил самые низкие оценки сразу в нескольких секторах: состояние почв, воздуха, загрязнение воды и обращение с отходами.

Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Фото: Иллюстрация / ЦЛАТИ по ЮФО

Также Ростовская область вместе с Волгоградской стали антилидерами экологического рейтинга по ситуации с деградацией почв. 25,1% площади региона хронически загрязнены промышленными токсикантами. Число же несанкционированных свалок составило 105.

Особо охраняемых территорий в регионе в 2022 году насчитали в количестве 89 единиц.

Отмечается, что, по данным за 2021 год, расходы властей на экологию едва дотягивали до восьми миллионов рублей в год.

На днях стало известно, что Минприроды Ростовской области выделят около 1,4 миллиарда рублей на защиту экологии.

До этого сообщалось, что борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 миллиардов рублей.

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