Ростовская область попала в список самых экологически неблагополучных регионов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Эксперты составили рейтинг российских регионов, составленный на основе данных об экологической обстановке. В расчет бралась официальная информация от Росприроднадзора и Росгидромета за 2022 год.
Ростовская область попала в список субъектов, где складывается наиболее напряженная ситуация. Регион получил самые низкие оценки сразу в нескольких секторах: состояние почв, воздуха, загрязнение воды и обращение с отходами.
Так, доля загрязненных водоемов в Ростовской области составляет 91,4%. Хуже ситуация оказалась только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Также Ростовская область вместе с Волгоградской стали антилидерами экологического рейтинга по ситуации с деградацией почв. 25,1% площади региона хронически загрязнены промышленными токсикантами. Число же несанкционированных свалок составило 105.
Особо охраняемых территорий в регионе в 2022 году насчитали в количестве 89 единиц.
Отмечается, что, по данным за 2021 год, расходы властей на экологию едва дотягивали до восьми миллионов рублей в год.
На днях стало известно, что Минприроды Ростовской области выделят около 1,4 миллиарда рублей на защиту экологии.
До этого сообщалось, что борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 миллиардов рублей.